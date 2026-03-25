Alba García y Manu Vulcán comunican una feliz noticia: “Por fin”

Natalia Sette 25 MAR 2026 - 09:00h.

La pareja anuncia una feliz noticia que supone un paso enorme para su relación

La reacción de Alba García al tatuaje que se ha hecho Manu Vulcán con su nombre

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Alba García y Manu Vulcán están viviendo uno de los momentos más importantes de su relación. Después de semanas en las que incluso se llegó a especular con una posible ruptura , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y el exconcursante de ‘Gran Hermano’ no solo ha confirmado que siguen juntos, sino que ha dado un paso más que significativo.

Y es que, si algo ha marcado su historia de amor desde el principio, ha sido la distancia. Él, afincado en Cádiz, y ella en Barcelona, han tenido que aprender a quererse a kilómetros de distancia. Una situación que no siempre ha sido fácil . De hecho, han llegado a estar hasta 40 días sin verse, especialmente en momentos en los que Alba estaba completamente centrada en sus estudios y exámenes.

Ahora, todo parece haber cambiado. La influencer ha compartido un emotivo reel en el que recopila distintos momentos juntos, acompañado de una frase que resume perfectamente esta nueva etapa: “Pasar de decir: nos vemos en dos semanas… a decir: nos vemos en casa”. Un mensaje claro que deja ver que la pareja ha decidido dar el paso de vivir juntos. “Qué feliz soy”, ha escrito Alba emocionada junto al vídeo.

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Pero eso no ha sido todo. La catalana también ha compartido una captura de una conversación con Manu que ha terminado de confirmar la noticia. En ella, Alba le escribe: “Las tengo”, junto a una imagen de unas llaves. La respuesta del DJ no se hace esperar: “¡Vamos! Por fin, mi vida”. Ambos están muy ilusionados por comenzar esta nueva etapa juntos.

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Las reacciones no han tardado en llegar. Sus seguidores, que han seguido de cerca su historia, se han volcado con ellos. “Enhorabuena pareja, os merecéis todo lo bonito que estáis viviendo”, comentaba un usuario. Otros añadían: “Mi pareja favorita, que esta etapa esté llena de mucho amor” o “Qué alegría nos han dado, que sean muy felices”.

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Después de superar críticas, rumores y una relación a distancia que ha puesto a prueba su paciencia en más de una ocasión, Alba García y Manu Vulcán demuestran que su historia sigue avanzando. Y esta vez, con un paso que cambiará sus vidas para siempre. Sus fans se quedan a la espera de ver cómo es la casa que ya se ha convertido en su nuevo hogar.