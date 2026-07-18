Equipo Outdoor 18 JUL 2026 - 09:01h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha dado a conocer los momentos más íntimos de una escapada de cuento junto al DJ gaditano

Manu Vulcan hace un comentario sobre el físico y las redes estallan al apuntar a Laura Galera

Compartir







Alba García ha sorprendido a sus seguidores con un carrusel de fotografías de lo más especial. La iexparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha publicado una selección de imágenes de la escapada que ha vivido junto a Manu Vulcán: una visita a Disneyland París que ha dejado momentos para el recuerdo.

La pareja, que hace unos meses se mudaba por fin juntos en un paso que sus seguidores celebraron con entusiasmo, ha elegido el destino más mágico de Europa para disfrutar de unos días de ensueño. Un viaje con el que dejan claro que su historia, lejos de agotarse, sigue escribiendo nuevos capítulos.

PUEDE INTERESARTE Laura Galera cuenta qué ha pasado con los regalos de los fans tras la ruptura con Manu Vulcán

Las imágenes publicadas muestran a la pareja paseando por el mundo de 'Frozen', el reino de Arendelle que se ha convertido en uno de los grandes reclamos del parque francés. La foto más romántica de la galería es la primera: Manu y Alba se funden en un beso con los tejados nevados de Arendelle al fondo, rodeados por el ambiente mágico de la zona.

El exconcursante de 'Gran Hermano', que tiempo atrás se tatuaba el nombre de su novia en la piel, no podía haber encontrado un escenario más especial para este gesto. Otra de las fotos los muestra juntos y sonrientes haciendo un primer plano, y una tercera captura a Alba posando sola ante el imponente castillo de hielo de Elsa.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero el viaje no se ha limitado a las atracciones. La escapada también ha tenido su faceta más gastronómica: una visita al Bistrot Chez Rémy, el restaurante temático de 'Ratatouille', donde la catalana posa con la carta de bebidas en la mano rodeada de la colorida decoración del local.

En otra instantánea aparece besando un peluche de Dumbo en un ambiente íntimo y elegante que recuerda a los restaurantes más especiales del parque. Y como colofón, unos postres presentados en una sofisticada vajilla con motivos de Mickey Mouse que completan una velada de altura.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lo que más ha impactado a los seguidores de la pareja, sin embargo, ha sido la dedicatoria que Alba ha incluido en la publicación. "He aprendido a disfrutar los viajes sin documentarlo todo", ha escrito, para después dedicarle unas palabras a Manu que han emocionado a sus fans: le da las gracias por ser "el mejor novio del mundo" y le confiesa que le ama. Palabras que dejan claro que la pareja vive uno de los momentos más felices de su historia juntos.

Los seguidores de la pareja no han tardado en reaccionar. "A seguir sumando momentos juntos, parejaza", escribió un usuario entre los comentarios, mientras que otros llenaban la publicación de reacciones de todo tipo. Un apoyo masivo que acompaña a una pareja que, después de superar meses de distancia y más de una tormenta, parece haber encontrado su propia versión del cuento de hadas.