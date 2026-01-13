Natalia Sette 13 ENE 2026 - 12:56h.

La pareja confirma que no ha roto a través de sus 'stories' de Instagram con una tierna fotografía

Alba García, de 'La isla de las tentaciones', y Manu Vulcán, de 'GH 19', reciben un aluvión de críticas tras salir a la luz su relación

Manu Vulcán y Alba García siguen igual de enamorados que siempre . Muchos han sido los rumores de ruptura estos días, pues ninguno de los dos había publicado nada junto al otro. Sus seguidores, acostumbrados a ver continuas muestras de amor, estaban ya algo preocupados. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ y la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ han decidido acabar con las habladurías y comparten una romántica foto, confirmando que siguen juntos.

El dj comenzó su relación con Alba tras su polémica ruptura con Laura Galera , con quien estuvo alrededor de 8 meses. En verano, ambos anunciaban su separación y poco tiempo después se filtraban las fotos de la ex de Álvaro Rubio junto a Manu. Desde entonces, no han dejado de gritar su amor a los cuatro vientos.

Haciendo caso omiso a las numerosas críticas que han recibido, los enamorados han seguido juntos a pesar de todo. De hecho, el andaluz lleva tatuado el nombre de la catalana en el brazo, señal de que le gustaría estar con ella una vida entera.

Ambos tienen una relación a distancia, él es de Cádiz y ella de Barcelona. Aunque están acostumbrados a verse con bastante frecuencia, hay momentos en los que la separación es inevitable. Parece que estaban en uno de estos momentos en los que verse es más complicado, pues llevaban varios días sin subir nada de contenido juntos.

Este gesto hizo que saltaran las alarmas de todos sus seguidores, preguntándose si había dejado la relación. Queriendo dejar todos los rumores a un lado, la pareja ha compartido una tierna foto en sus ‘stories’ de Instagram. En ella aparecen acaramelados, con una sonrisa en la cara y sonando de fondo “loquita por mi”, la canción del momento.

Con esta imagen pretende demostrar que su amor sigue intacto y fuerte y que a pesar de las críticas y la distancia, ambos siguen enamorados. Ahora queda por ver si están dispuestos a mudarse por amor y comenzar una vida juntos ¿Será Alba la que se mude a Cádiz? ¿Manu estaría dispuesto a trasladarse a Barcelona? Cuestiones que solo el tiempo resolverá.