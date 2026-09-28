El joven perdió la vida el pasado 20 de septiembre a los 27 años, y la principal hipótesis que las autoridades barajan acerca de la causa de la muerte es una sobredosis

Novedades sobre la muerte de Presley Gerber: su médico le administraba ketamina pese a sus problemas con la droga

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Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber fallecido el pasado 20 de septiembre a los 27 años en Santa Mónica, ya ha sido incinerado.

Según el certificado de defunción obtenido por 'TMZ', la incineración se ha llevado a cabo en Rose Family Funeral Home y las cenizas del joven permanecerán con sus padres en su vivienda de Malibú, convirtiendo el hogar familiar en el lugar donde la familia conservará sus restos mientras afronta su pérdida.

De acuerdo al citado portal estadounidense, el funeral o ceremonia de despedida todavía no se habría celebrado. La familia estaría organizando un acto privado para familiares y el entorno más cercano, con distintos lugares del sur de California sobre la mesa.

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Entre las posibilidades mencionadas figuran Forest Lawn y la iglesia presbiteriana de Malibú. Por el momento, no se han hecho públicos ni la fecha definitiva ni todos los detalles del último 'adiós'.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta. El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles realizó la autopsia, pero todavía no ha establecido oficialmente la causa ni la manera de la muerte. Los servicios de emergencia acudieron al centro de rehabilitación en el que se encontraba tras recibir una llamada que alertaba de una posible sobredosis y poco después certificaron su fallecimiento.

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El caso permanece pendiente de los resultados de distintas pruebas, entre ellas los análisis toxicológicos, que serán determinantes para esclarecer qué sustancias había en el organismo de Presley y qué papel pudieron desempeñar en su fallecimiento.

La Policía de Santa Mónica investiga el caso como una posible sobredosis y, hasta el momento, no ha señalado indicios de que se trate de una muerte violenta.

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Cabe destacar que TMZ' ha aseverado que su médico le estaba proporcionando ketamina pese a conocer los problemas que el joven había tenido previamente con esta sustancia y sus antecedentes de adicción.

La investigación trata también de determinar cómo llegaron las sustancias al lugar en el que se encontraba el joven. Que Presley haya sido incinerado no supone el cierre de las pesquisas. Las autoridades ya habían realizado la autopsia y continúan trabajando con las pruebas obtenidas.

Los problemas de Gerber con las drogas no eran desconocidos. El hijo de Cindy Crawford había hablado públicamente durante años de sus dificultades con la salud mental, la depresión y las adicciones, y había pasado por diferentes procesos de rehabilitación desde que era adolescente.

De hecho, el pasado mes de marzo compartió en Instagram imágenes relacionadas con un tratamiento con ibogaína, una sustancia psicoactiva que se ha investigado por su posible utilización en determinados tratamientos de las adicciones, aunque no está aprobada como tratamiento médico en Estados Unidos.

Ahora, la familia permanece unida en Malibú. Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber han mantenido discreción desde la muerte de Presley y han pedido respeto en estos días tan difíciles. El joven era el mayor de los dos hijos de la pareja y hermano de Kaia, que también desarrolla su carrera en el mundo del modelaje.