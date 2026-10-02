La enfermera Isabel García ha publicado una carta dedicada a Naia Llabrés, la joven menorquina que falleció de un osteosarcoma
Los padres de Naia Llabrés, la menorquina que murió de cáncer, responden a su mensaje póstumo: "Nos has transformado"
La entrevista post mortem que Roca Project publicó de Naia Llabrés, la joven menorquina que murió a los 16 años por un cáncer de hueso en el cráneo, sigue generando emotivas reacciones. Sus palabras sobre la enfermedad, el "regalazo" de la salud y la madurez con la que habló del momento en el que abandonara este mundo, causaron tanto impacto, que sus padres han decidido crear una asociación en su nombre para fomentar la investigación y crear en Menorca un área de oncología pediátrica.
Con total serenidad, Naia contó que, lo que parecía un bulto inofensivo en su cabeza, se convirtió en un peligroso osteosarcoma que se diseminó al pulmón. Después de someterse a todos los tratamientos posibles, como la quimioterapia y la inmunoterapia, y siempre pensando que "saldría de aquello", la joven pasó al área de cuidados paliativos, donde conoció, a través de la pantalla, a la enfermera Isabel García.
Ahora, 15 días después de la emisión de su entrevista, Isabel ha sacado fuerza para rendirle a la adolescente su pequeño homenaje y hacerle una promesa: que estará al lado de su madre, ayudándola a continuar con el legado que dejó.
"Naia, conocerte significó mucho para mí"
"Naia, te cruzaste en mi vida mucho antes de aparecer en una pantalla. Y desde que conocí tu historia, una parte de ella se quedó clavada en mi corazón. Después pude ponerte cara. Pude ponerte voz. Y pudimos compartir aquella videollamada que guardaré para siempre en mi memoria", dice en su carta.
"Tiempo después supe algo que entonces desconocía: la enorme ilusión que te hizo conocerme. Confieso que escribir esto me cuesta, saber que aquel ratito significó algo bonito para ti me hace profundamente feliz. Porque tú no podías imaginar cuánto significó también para mí conocerte a ti", continúa.
"Mirar a tu madre a los ojos es mirarte a ti"
"Aquella llamada no solo me permitió conocerte un poquito más. También puso en mi camino a personas que sé que harán todo lo posible para que aquello que soñabas, aquello que querías dejar en este mundo, siga adelante. Y especialmente a ELLA. ELLA, que ahora será, de alguna manera, tus manos, tu impulso y una parte de tu voz. ELLA, que con ese amor incondicional que nace de lo más profundo moverá cielo, mar y tierra para construir ese lugar que tú imaginabas", dice, sobre la madre anónima de Naia.
"Y yo estaré a su lado. Para acompañarla. Para ayudarla a hacer realidad ese sueño. Lo prometo. Para intentar aportar mi pequeño granito de arena a todo aquello que tú querías dejar. Hay algo que me reconforta especialmente: cuando miro a sus ojos es mirar directamente a los tuyos. Así que quizás nunca deje del todo de verte, Naia. Brilla como lo hiciste en vida. Nosotros intentaremos que aquí abajo tu luz, tu voz y todo aquello que soñaste sigan encontrando la manera de quedarse", concluye la enfermera en su carta.
La mamá de Naia, que lleva su cuenta @sallumdenanaia, le ha contestado con otro bonito mensaje en la red: "Querida Isabel, gracias desde lo más profundo de mi corazón por estas palabras y por todo lo que hay detrás de ellas. Naia me está guiando. Y, de alguna manera, me está poniendo delante a personas bonitas, ángeles terrenales, regalos para el alma, como tú. Sé que nuestros caminos se han cruzado por algo y que, juntas, vamos a conseguir cosas muy bonitas y, sobre todo, necesarias".