Celia Molina 02 OCT 2026 - 11:45h.

Una oficina forense local de Los Ángeles ha determinado que la muerte se produjo a la 1:14 horas del pasado 29 de septiembre

Muere a los 13 años la hija del actor Chad Lowe, hermano menor de Rob Lowe: "Su fallecimiento es devastador"

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El pasado 29 de septiembre, la hija mediana de Chad Lowe, de 13 años, murió en un hospital local de Los Ángeles, California. Según el medio estadounidense TMZ, la policía recibió una llamada de emergencia a las 00:10 horas de la noche y la niña fue trasladada de urgencia al hospital, donde finalmente perdió la vida.

Chad Lowe, hermano del también actor Rob Lowe y exmarido de Hilary Swank, tenía tres hijas con su mujer, la productora Kim Painter: la mayor, Mabel, de 17 años, la menor, Nixie Barbara, de 10 y Fiona Hepler Lowe, de 13, que acaba de fallecer. Solía alimentar su cuenta de Instagram con fotografías familiares en las que las niñas parecían completamente felices, pero, los datos forenses confirman que la causa de la muerte de Fiona ha sido el suicidio.

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Según un comunicado facilitado a la prestigiosa revista 'People', la hija de 13 años de Lowe y de su esposa fue declarada fallecida a la 1:14 de la madrugada del martes 29 de septiembre. La causa de la muerte se determinó como suicidio el jueves 1 de octubre, según la oficina del forense.

La causa de la muerte de Fiona fue el suicidio

Aunque, en principio, en el comunicado que el entorno del actor lanzó para confirmar la trágica muerte de la adolescente no se especificó la causa de la misma, el hecho de que se recomendara una línea de prevención al suicidio ya era un indicio de lo ocurrido:

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"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona. Era una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar. Sus hermanas la adoraban y sus padres la querían profundamente. De hecho, era la luz de nuestras vidas. Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos. Si tú o alguien que conoces está pasando por dificultades de salud mental, ponte en contacto con la línea de ayuda 988 Suicide & Crisis Lifeline llamando o enviando un mensaje de texto al 988", decía el comunicado.

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¿Por qué se suicidó Fiona?

Por el momento, ni sus padres, ni su tío, Rob Lowe, se han pronunciado sobre tan dura pérdida. Tampoco se conoce qué circunstancias llevaron a la niña a quitarse la vida, a la espera de que sus familiares hagan una declaración oficial.

El año pasado, Chad, compartió una publicación en Instagram para celebrar que Fiona entraba en la adolescencia: "¡Celebrando que hoy Fiona se convierte oficialmente en adolescente!", escribió junto a una foto de su hija en 2025. "¡Sigue bailando por la vida, FiBear! Te quiero muchísimo", añadió su orgulloso padre.

El cumpleaños de Fiona se celebró después de que la familia sufriera la desgarradora pérdida de su hogar en el incendio de Pacific Palisades a principios de ese mismo año. En febrero, Chad contó que la familia fue a ver los restos de la casa donde las tres niñas habían crecido: "Casi un mes después de que evacuáramos, nuestras niñas pudieron por fin volver para ver lo que quedaba de su hogar. La forma en que han afrontado toda esta experiencia devastadora es sencillamente extraordinaria. Ayudarlas a superar estos momentos difíciles es mi único propósito. Ser su padre es la mayor alegría y el mayor privilegio de mi vida", dijo Lowe.