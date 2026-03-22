Natalia Sette 22 MAR 2026 - 18:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre lo que le pasa cada vez que se va de su casa familiar y vuelve a Madrid

Claudia Martínez actualiza el estado de salud de su perra tras someterse a una biopsia por un bulto maligno

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Claudia Martínez es siempre muy sincera con sus seguidores en cuanto a sentimientos se refiere. Tras compartir recientemente el conflicto interno que le generó la llegada de su cachorro Cody, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha vuelto a abrir su corazón para hablar de un sentimiento de tristeza y culpabilidad que la acompaña cada vez que se va de Barcelona.

La influencer, que actualmente vive en Madrid , ha confesado que cada despedida se le hace más cuesta arriba. “Cada vez me pone más y más triste irme de Barcelona si cabe. Es un sentimiento horrible, pero es que ahora se suma la culpabilidad”, ha reconocido con total sinceridad en sus ‘stories’

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Y es que la situación ha cambiado en las últimas semanas con la llegada de Cody, la mascota que comparte con Mario González . Un nuevo miembro en la familia que, aunque ha traído momentos de felicidad, también le ha removido por dentro. “Ahora está Cody en mi vida y me siento mal porque me da la sensación de que ‘no les puedo prestar la suficiente atención a ellas’. Al final él es un cachorro y necesita que esté más pendiente”, ha explicado.

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Este sentimiento de culpa se intensifica debido a la distancia. Sus dos perritas mayores viven con su madre en Barcelona, mientras que ella ha construido su vida en la capital. “Sin olvidar, claro, que él vive conmigo y ellas con mi madre. Es como si las dejara atrás, no sé si me explico. Cuando realmente daría mi vida por ellas. Espero que lo sepan”, ha confesado visiblemente afectada.

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Claudia reconoce que esta situación le genera una profunda tristeza, pues no se puede imaginar una vida sin Maggie y Cloe. “No sé, estoy muy triste. Y evidentemente se suma el hecho de que cada vez son más mayores y verlas envejecer me parte el corazón de una forma que no puedo ni describir”, ha expresado. A pesar de no vivir con ellas, tiene un vínculo muy especial pues la han acompañado desde su adolescencia.

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Cada despedida se convierte en un momento especialmente duro. “Cada vez que me marcho lo hago con un miedo terrible y les digo que vuelvo pronto, que por favor me esperen. Cuando realmente sé que algún día no será así”, ha relatado. El tiempo pasa y cada vez es más consciente de que sus perritas se irán pronto y esto le genera un profundo miedo.

Sobre todo después de la operación que le hicieron a Maggie, su golden retriever de 13 años. A la perra le detectaron un bulto en el costado y cómo había grandes sospechas de que fuera maligno, se lo tuvieron qe extirpar. Aunque a operación salió bien, Maggie está muy debilitada y Claudia teme que esta sea la última vez que la vea.