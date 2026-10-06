Puri Ruiz 06 OCT 2026 - 07:15h.

Desde entonces, la actriz y el cómico han mantenido una enorme conexión tanto dentro como fuera de la pantalla, y han sabido apoyarse en los momentos difíciles

Ángel Martín: “Si analizo cómo era antes y cómo soy ahora, estar loco es lo mejor que me ha pasado”

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“Ángel y yo nos llevamos superbién”. Así describía Patricia Conde hace unos meses su amistad con Ángel Martín, quien ha sido compañero en numerosos proyectos pero también, y sobre todo, amigo. Desde aquel 2006 en el que coincidieron por primera vez en un plató, la conexión fue inmediata y, a pesar de puntuales distanciamientos, su relación ha superado incluso los momentos más difíciles.

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Una amistad que traspasó los platós

Patricia Conde, en ‘El sentido de la birra’, un pódcast presentado por Ricardo Moya, recordaba “un momento muy divertido y muy gracioso”. “Hubo unos días en que estuvimos enfadados y me lo pasé muy bien haciéndole reír”. Conde hace referencia a aquel primer programa en el que coincidieron, ‘Sé lo que hicisteis’, y la anécdota de esos pequeños enfados que se disipaban con risas cómplices ilustra muy bien en qué se basa la amistad entre ambos: en el sentido del humor del que ambos hacen gala y que han convertido en una marca de éxito. Hace siete años, en una entrevista que ambos mantuvieron en la cadena Ser, la presentadora reconocía que “la manera en que trabajamos Ángel y yo es diferente. Hay mucha conexión”.

La química entre ambos hizo que se convirtieran en una pareja televisiva de éxito, pero ese buen rollo se trasladó también detrás de las cámaras; tanto, que era habitual que salieran a tomar algo juntos. De una de esas salidas Martín recordaba en Europa FM cómo en una ocasión, tomando algo de madrugada, “se le acercó un tipo a tontear con ella”. La novia de aquel tipo estaba al lado, “y cuando el tipo terminó, Patricia le pegó una h***ia. Le dijo: ‘¿No te da vergüenza con tu novia al lado?”. Entre bromas, Ángel confesó a los locutores que Patricia le daba miedo.

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Un gran apoyo en los momentos difíciles

En estos 20 años de amistad, tanto Patricia como Ángel han trabajado juntos y por separado. A Patricia la hemos podido ver, en su faceta de actriz, en series como ‘Gym Tony’ o ‘Chiringuito de Pepe’, en Cuatro y Telecinco respectivamente. También ha sido la voz de Lucy en la saga ‘Gru’.

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En cuanto a Ángel, 2017 supuso un punto de inflexión en su vida. En junio de aquel año sufrió un brote psicótico por el que tuvo que permanecer varios días hospitalizado. Su novia, la actriz Eva Fernández, fue su gran apoyo para salir de aquel pozo, algo que ha mencionado en numerosas ocasiones. De aquel revés en su salud mental sacó algo en positivo: escribió el libro ‘Por si las voces vuelven’, donde dio testimonio de su experiencia y fue muy importante para concienciar sobre la salud mental. A aquel libro le siguió ‘Detrás del ruido’, y después creó un monólogo muy personal con el que ha estado de gira desde 2023, ‘Punto para los locos’.

Durante ese periodo de oscuridad, Patricia también estuvo a su lado. De hecho, bromeó sobre el título de su primer libro, ‘Por si las voces vuelven’, asegurando que ella también escuchaba las frases que oía el cómico, pero con la voz de este.

Sus últimos proyectos: una novela y una comedia

El 5 de octubre, tanto Ángel como Patricia han cumplido años: él, 49; ella, 47. Tras la gran acogida de sus dos libros, Martín inicia la recta final de su gira con 'Somos monos' y se adentra en la ficción con la novela ‘El día que lo fuimos todo’, que ve la luz el 7 de octubre; Patricia, por su parte, se prepara para el estreno de ‘Desposados’, una comedia que cuenta entre sus protagonistas con Salva Reina, Cristina Castaño o Pablo Chiapella. Sus carreras transcurren ahora mismo por caminos paralelos, pero el cariño que se profesan sigue intacto: hoy, Patricia no se ha olvidado de felicitar a su amigo por su cumpleaños.