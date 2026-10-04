Puri Ruiz 04 OCT 2026 - 08:00h.

Paco León, sobre la soledad no deseada: “Cuanto más rodeado de gente estás, más probable es sentirla"

El actor, con una sólida trayectoria profesional, se apoya siempre en su familia, tanto en los miembros más conocidos como en los más discretos, y comparte su vida afectiva desde hace cuatro años con un interiorista y arquitecto

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El año 2026 quedará para el recuerdo de Paco León como uno de los más prolíficos: tras el exitazo que ha supuesto ‘Aída y vuelta’, basada en la mítica serie que lo hizo famoso, ha estado también en el elenco de ‘Mi querida señorita’, es la estrella invitada de ‘Santo António, o casamenteiro de Lisboa’, una película portuguesa que acaba de estrenarse en el país vecino (aquí aún no tiene fecha de estreno), y en agosto finalizó el rodaje de ‘La roja’, una comedia de corte social de Marcel Barrena, guionista y director de ‘El 47’. Al margen de lo puramente profesional, el sevillano mantiene una vida personal todo lo alejada que puede de los focos, rodeado de sus mejores amigos, familia y pareja. Este es el entorno más íntimo de uno de los actores más queridos del panorama nacional.

Una familia llena de artistas

La familia de Paco León está dividida en dos: los miembros de esta que son famosos y los que no. Y aun así, tal como el actor ha insinuado en alguna ocasión, el más artista de todos es uno de los más tímidos y desconocidos. Antonio, el padre de Paco, se enamoró de su mujer en un baile. Era tabernero y la convidó a un bocadillo de jamón. Allí empezó todo. Como contaba el diario ‘Sur’, Carmina, la matriarca del clan, siempre ha sido más de comer bien que de platos grandes con poca comida dentro. Por eso el matrimonio regentó durante años una venta (casa de comidas), donde trabajaron en jornadas interminables hasta la jubilación de Antonio. Antonio es tan creativo como el resto de su familia, si no más: canta flamenco, compone y dibuja. “Pura creatividad”, reconoce su hijo. Pero, tal como contó su hija pequeña, pasó por una depresión después de perderlo todo y fue su mujer quien se puso al frente de la venta en aquellos momentos.

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A Carmina Barrios, la madre del actor, la descubrimos precisamente gracias a su hijo en el filme ‘Carmina o revienta’, en 2012. Supuso el debut como director de largometrajes de Paco, que ya había dirigido la serie ‘Ácaros’, y la entrada triunfal de su madre en el mundo de la interpretación. A aquel filme le sucedió ‘Carmina y Amén’. La espontaneidad y frescura de Carmina ante las cámaras le han valido para formar parte de numerosas producciones desde entonces. Una espontaneidad que también ha sabido llevar a su vida: María le contó a Jordi Évole cómo hace muchos años le puso en la puerta de su venta un Seat 600 a 'el sheriff', un vagabundo que no quería vivir encerrado en una institución, para que pudiera dormir dentro.

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María León es diez años menor que su hermano y la benjamina de la familia. Cuenta con una carrera trufada de éxitos, entre los que destaca ‘La voz dormida’, película por la que se alzó con la Concha de Plata a la mejor actriz en 2011. María, que estuvo a punto de fichar por ‘Aída’, ha construido una sólida trayectoria tanto cerca como lejos de su hermano mayor.

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Pero, además de Antonio, el miembro de la familia menos conocido es Alejandro. Es el mediano de la familia, y su mundo está muy lejos del de sus hermanos: militar, guarda un enorme parecido con María y con Paco, y comparte sus ojos vivos de color claro. Alejandro, Álex para la familia, está casado desde hace más de 20 años y es padre de una niña.

Por supuesto, no podía faltar Manuela, la hija que tiene, fruto de la relación de Paco León con Anna Rodríguez, directora y guionista. Aunque Manuela, de 16 años, suele estar lejos del foco mediático, su padre la felicita a menudo en redes. También ha hablado en alguna ocasión de la importancia que le da a su educación.

Su pareja actual: un joven arquitecto e interiorista con el que vive en Madrid

“Yo he tenido novios y novias indistintamente”, explicaba Paco a Bertín Osborne hace ya algunos años. Solo se le conocen dos: una mujer y un hombre. Suele decir que él se enamora de las personas: por eso, después de compartir su vida durante catorce años con Anna, la madre de su hija, con quien rompió en 2020, inició una relación en 2022 con Marcos Antón, arquitecto e interiorista. Ambos viven en el centro de Madrid, donde este último tiene su estudio.

Juntos los hemos podido ver, gracias a sus redes sociales, viajando a lugares tan dispares como Sudáfrica, México, Tokio, París, Marruecos, Puerto Rico o Ámsterdam. De hecho, Marcos compartió un 'reel' en enero con sus últimos viajes, al que su famoso novio contestó: "Contigo al fin del mundo".