Redacción Galicia 22 NOV 2026 - 13:26h.

Loniten, un medicamento con minoxidil pensado para la hipertensión, está experimentando problemas de suministro

El laboratorio está distribuyendo de forma controlada un fármaco que se prescribe cada vez más para prevenir la alopecia

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LugoAnte la mayor preocupación por la pérdida del cabello, se ha disparado el consumo de minoxidil también en Lugo. El denominado ozempic contra la calvicie que se viralizó estos últimos meses está experimentando falta de suministro.

Tal y como publica 'El Progreso de Lugo', el medicamento sobre el que alertó la AEMPS se está prescribiendo cada vez más en la provincia para prevenir una alopecia que conlleva cuidar más de nuestro pelo a partir de los 50 años.

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La principal distribuidora farmacéutica que opera en la región lucense, Bidafarma, ha detectado que en dos años se ha incrementado exponencialmente la demanda del fármaco. Hasta un 73 %, cifra el citado medio.

Ello está afectando a las farmacias donde se comercializa a los pacientes, incluso triplicando la solicitud de un producto que se está utilizando para tratar de forma precoz la calvicie.

"Cada vez hacemos más, ha aumentado mucho la demanda"

Anteriormente se recetaba la sustancia activa del minoxidil en forma de loción, para que la persona que lo usaba se lo extendiese por la cabeza. Sin embargo, los boticarios también lo preparan de forma oral.

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Según explica el mismo periódico local, con ello intentan cubrir mejor el mercado del medicamento, ya que los dermatólogos, en algunos casos, aconsejan complementar el tratamiento a través de esa vía.

"Cada vez hacemos más, tanto para mujeres como para hombres. Puede que haya crecido más la demanda entre ellas en los últimos años", indican desde la farmacia Pérez y Nartallo al 'Progreso de Lugo'.

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"Sí, ha aumentado mucho la demanda en los últimos años de minoxidil, tanto solo como en combinación con otros fármacos como finasteride", refuerzan igualmente en la farmacia Forján.

Distribución controlada de Loniten, pensado para la hipertensión

Pero por el interés cada vez mayor de los pacientes por evitar quedarse calvos, el suministro de Loniten, que es el que tiene la dosis más alta de minoxidil (10 gramos), está teniendo problemas de suministro.

Realmente está pensado para la hipertensión y la tal elevada proporción del principio activo que contiene no está recomendada para prevenir la alopecia. Sin embargo, se está recetando y esto dificulta encontrarlo en las farmacias.

El laboratorio que lo produce está distribuyéndolo de forma controlada, pues dispone de unidades limitadas de Loniten.