Marieta acude a su cita con el angiólogo y desvela su diagnóstico

Natalia Sette 28 SEP 2026 - 13:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha acudido por fin a su esperada cita con el angiólogo y ha recibido un diagnóstico que no se esperaba

Marieta acude al cardiólogo y descubre que tiene un bloqueo en la rama derecha del corazón

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Marieta ha acudido por fin a su esperada cita con el angiólogo y ha recibido un diagnóstico que no se esperaba. Tras varios meses de espera , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha recibido respuesta a su problema y lo ha compartido con sus seguidores, además del tratamiento que deberá seguir.

Fue en junio cuando la exconcursante de ‘Supervivientes’ contó que estaba experimentando dolores muy fuertes en sus extremidades . En aquel momento, Marieta publicó una fotografía en la que se observaba una vena muy hinchada que le recorría prácticamente todo el gemelo. Fue esto lo que la hizo coger cita con el angiólogo para ponerle solución, pensando que era varices.

“Ya tengo un diagnostico, he flipado en colores, fui porque había una vena en la pierna que me dolía mucho y pensaba que era una variz”, ha comenzado contando poniendo en contexto a su comunidad. No obstante, el diagnóstico no fue el esperado, dejando a Marieta completamente en shock.

“No es eso, tengo lipedema, en el menor grado pero tengo. No me esperaba que me dijera eso”, ha desvelado con sinceridad. El Lipedema es una enfermedad del tejido graso que afecta a una de cada 10 mujeres, se caracteriza por un acumulo de grasa sobre todo en miembros inferiores como piernas muslos y cadera.

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Es progresiva y no tiene cura. “No se puede quitar, lo que hay que evitar es que vaya a más porque con los embarazos puede empeorar”, ha explicado la influencer. No es un secreto para nadie que Marieta y Suso quieren tener hijos y es por ello que debe comenzar ya un tratamiento para evitar que el lipedema progrese.

El angiólogo le ha recomendado usar medios de comprensión, hacer ejercicios de fuerza y acuáticos, llevar una dieta antiinflamatoria y realizarse tratamientos de drenaje linfático o presoterapia. Tratamiento que la ganadora de ‘GH DÚO’ va a seguir a rajatabla para evitar que el grado de su lipedema suba.

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“Cada vez que voy al médico me sacan algo. Siempre me pasa de todo”, ha reconocido entre risas queriendo ponerle un toque de humor a la situación. Aprovechando el momento, Marieta ha querido lanzar una reflexión a sus seguidores para concienciarlos de la importancia de la salud. “Hay que revisarse las cosas, cuando te notes algo ve al médico”, ha dicho con seguridad.

Para terminar, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hablado también sobre lo que el angiólogo le ha dicho sobre las arañas vasculares, otro tema que a tenía bastante preocupada. “De las arañas vasculares me ha dicho que si me las quiero quitar, que me las quite, pero si mi plan es quedarme embarazada, que me espere a tener hijos”, ha explicado.

Marieta ha tomado la decisión de esperar a terminar de tener hijos para quitarse las arañas vasculares que tiene ahora y que le saldrán más adelante para no tener que pasar por ese proceso en diversas ocasiones.