Natalia Sette 07 OCT 2026 - 12:52h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' ha desglosado punto por punto el dinero que se han gastado en su gran día

Ruth González, de 'LIDLT', enseña su anillo de compromiso: de oro de 18 quilates y con un diamante ovalado

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Ruth González y Nico Malvaux están cada día más cerca de darse el ‘sí quiero’. Tras hablar abiertamente sobre las normas que tendrán que cumplir los asistentes , los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han desvelado cuánto les ha costado su boda íntima de 30 invitados.

Desde que Nico le pidió matrimonio , ambos tenían claro que no querían celebrar una gran fiesta. Para ellos lo más importante es compartir uno de los días más importantes de su vida con su familia y amigos más cercano. Partiendo de esto, los influencers pensaban que no les saldría tan caro. “Yo pensaba que una boda íntima como la de nosotros iba a ser más barata, pero no te creas”, han comenzado advirtiendo a sus seguidores.

La pareja comienza a desglosar punto por punto el dinero que se han gastado. En la ceremonia 700€, no les parece desorbitado el precio, pero tampoco barato. “Una de las cosas más caras que nos ha parecido, y lo hemos buscado en muchos sitios, no es tanto el alquiler de la zona del banquete que son 500€ si no si lo quieres iluminar son 1500€”, han explicado estupefactos.

El menú por invitado son 100€, al ser una boda con 30 invitados, les ha costado en total 3000€. Una de las cosas más importantes para ellos es tener los mejores recuerdos para ese día, es por ello que han contratado a un filmmaker por 1800€ y un fotógrafo por 800€. “No me duele tanto pagarlo porque es un recuerdo muy bonito”, ha aclarado Nico.

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Entrando ya en la fiesta tras el banquete, los enamorados han invertido 400€ en el dj y 800€ en la “hora loca”. Esto es una boda hace referencia a una serie de sorpresas de animación que se realizan durante la barra libre para animar a los invitados y hacer que se lo pasen lo mejor posible.

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Una de las cosas que peor han llevado, es pagar por las flores para decorar el banquete: “Me duele pagar 2600€ solo en flores naturales”. Para terminar, Ruth se está encargando de muchos detalles que habrá en su gran día tanto de decoración como para los invitados y en eso llevan, de momento, 300€.

El total ha sido 11.350€ sin contar el precio de sus atuendos y la contratación de una ‘wedding planner’. Una vez desglosado todo, los creadores de contenido han querido preguntarle a sus seguidores si ven bien el precio o lo consideran desmesurado. “Pensamos que en península cuesta más”, han terminado diciendo, pues se casa en Tenerife, tierra nada de Ruth.

Su comunidad ha querido compartir su opinión con ellos y la mayoría coincide en que está bastante bien de precio pues la mayoría de los que se han casado aseguran que ya solo en el menú por invitado se gastaron muchos más. Además, consideran que es un dinero bien invertido porque será “el mejor día de sus vidas”.