Natalia Sette 19 AGO 2026 - 13:58h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' revolucionan las redes sociales con sus estrictas normas para el día de su enlace

Ruth González y Nico Malvaux, de 'La isla de las tentaciones', desvelan la fecha de su boda

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Ruth González y Nico Malvaux siguen avanzando con ilusión en los preparativos de su boda tras anunciar su compromiso en Colombia . Sin embargo, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han vuelto a situarse en el centro de la polémica en redes sociales. En esta ocasión, la pareja ha generado un intenso debate tras hacer públicas las normas que deberán cumplir todos los invitados.

A la pareja no le importa en absoluto recibir críticas sobre todo lo relacionado con su gran día porque tienen muy claro lo que quieren y lo que no. “Estas son las normas que vamos a seguir para el día de nuestra boda”, han comenzado diciendo. Entre las pautas más destacadas se encuentra la prohibición del uso de móviles durante la ceremonia.

“No vamos a aceptar teléfonos en la ceremonia. Es un momento muy íntimo, tenemos a un fotógrafo y un filmmaker contratados y no queremos a toda la familia con los teléfonos en la mano”, han argumentado. Asimismo, la pareja ha impuesto prohibiciones con respecto a las personas que van, eliminando el clásico acompañante opcional para los asistentes.

“No vamos a aceptar más uno. Las invitaciones estarán enviadas a nuestros familiares y no vamos a aceptar parejas o amigos ni invitados de imprevisto”, han dejado claro. A esta regla se suma la restricción con la lista de invitados: “No invitaremos a nadie por compromiso, esto lo tenemos muy claro. Si esa persona no te ha hablado hace un año y no ha hecho nada para verse contigo, no va a la boda”.

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Tampoco quieren que haya ningún tipo de imprevisto ni sorpresa, pues han contratado a una wedding planner que “tiene todo calculado” y se quieren ajustar al máximo a ese plan. Además, no aceptarán que ningún invitado vaya de blanco ni de ningún color parecido a este: “De blanco solo va mi futura mujer”.

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Como era de esperar, las exigencias de los influencers han desatado una oleada de reacciones negativas entre los usuarios, recibiendo críticas como: “Una cosa es el sentido común y otra imponer todo en cada situación de la vida”, “Madre mía cuánta tontería para casarse” o “Qué mal no poder ir con pareja, ¿no hay presupuesto o qué?”.

Lejos de quedarse callada ante las críticas, la canaria ha dado un paso al frente para defenderse. “Es NUESTRA BODA, respetamos la opinión de cada uno pero es nuestro sueño y nuestro dinero de muchos ahorros invertidos en un solo día. RESPETO”, ha sentenciado la tinerfeña.