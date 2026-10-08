La Policía de Inglaterra está investigando la muerte de Hannah Cain, la doctora de la reina Camila de Inglaterra

La doctora falleció en una fiesta de pijamas y su marido está detenido y acusado de la muerte

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Conmoción en la localidad británica de Dersingham, Norfolk, tras conocerse la extraña muerte de Hannah Cain, una doctora de 45 años que había trabajado en varias ocasiones como médica de la reina Camila de Inglaterra. La muerte de esta mujer que ahora investiga la Policía de Inglaterra ocurrió la noche del domingo 4 de octubre cuando esta doctora que era madre de tres hijos celebraba una fiesta de pijamas en su vivienda situada en Dersingham, cerca de la finca de Sandringham.

Según informaban medios de comunicación británicos como el periódico 'Daily Mail', esa misma noche el servicio de Emergencias recibía una llamada sobre las 02:00 horas de la madrugada en la que se informaba de la muerte de Hannah Cain. Tan solo dos días más tarde, el marido de esta doctora era detenido y, ahora, está acusado de la muerte de su mujer y madre de sus tres hijos.

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La muerte de la doctora de la reina Camila

Conocida por su trabajo en el mundo de la medicina y por haber pertenecido al círculo más íntimo de la reina Camila, Hannah Terry era madre de tres hijos y trabajaba como médica de cabecera en el Centro Médico de Grimston.

La doctora fue encontrada inconsciente y sin respirar en una habitación de la planta superior de su casa durante la madrugada del domingo. Su marido, Mark Cain, de 45 años, ha sido acusado de su asesinato y ha tenido que comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Norwich este pasado miércoles 7 de octubre.

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Durante la vista, el tribunal conoció algunos detalles de la investigación como los análisis de la autopsia que se le han realizado al cuerpo sin vida de Hannah. Al parecer, la autopsia preliminar detectó una lesión por traumatismo contundente en la cabeza y otra que podría estar relacionada con una compresión del cuello.

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Por su parte y como informan desde 'Daily Mail', Mark Cain, marido de la doctora de la reina Camila, tan solo habló en la audiencia para confirmar sus datos personales. "No se le pidió que se declarara culpable o inocente y quedó en prisión preventiva hasta su próxima comparecencia ante el Tribunal de la Corona de King’s Lynn", indica el medio de comunicación británico.

¿Ha reaccionado la reina de Inglaterra?

Según el Daily Mail, Hannah Cain formaba parte de un grupo de médicos que atendían habitualmente a miembros de la Familia Real cuando se encontraban en Sandringham. Entre las personas a las que habría atendido se encuentra la reina Camilla.

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Nada más conocerse la muerte de esta mujer, la Familia Real británica habría sido informada de su fallecimiento. Sin embargo, hasta ahora ni la reina Camila ni nadie de su entorno más cercano han querido hacer ningún tipo de declaración.

Reacciones a la muerte de la doctora de la reina Camila

Los que sí han querido emitir un comunicado lamentando la muerte ha sido su centro de trabajo. En un comunicado, el NHS describió a Hannah Cain como una "médica excepcional" y una persona muy valorada dentro de la sanidad pública y de la comunidad local. Además, este mismo centro médico ha decidido cerrar de forma temporal en señal de luto.

Por su parte, la familia de Hannah Cain también ha destacado su dedicación a los pacientes, que la conocían como la doctora Terry. "Estamos inmensamente orgullosos de la mujer que fue y del gran cuidado que brindó a todos sus pacientes" señalaron en un comunicado, en el que pidieron respeto a su privacidad.

Vecinos de Dersingham también han expresado su conmoción por la muerte de la sanitaria. Algunos recordaron a Hannah Cain como una persona "querida en la zona", donde llevaba alrededor de una década viviendo junto a su familia, destacan desde el medio de comunicación británico.

Ahora, la investigación continúa mientras la Policía trata de esclarecer las circunstancias de la muerte de la médica de la reina Camila.