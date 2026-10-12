Fiesta 12 OCT 2026 - 19:38h.

El colaborador de ‘Fiesta’ recuerda unas declaraciones de Rosario Mohedano sobre Belén Esteban: "No lo entiendo"

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Rosario Mohedano, hija y defensora de Rosa Benito en el plató de 'Supervivientes All Stars', se está mostrando muy crítica con Belén Esteban, además de participativa en plató, desvelando cómo era la verdadera relación entre su madre y la reina televisiva y haciendo confesiones que están dando mucho de qué hablar. Pero también está haciendo declaraciones que, quizás, se alejan de lo que pensaba hace un tiempo, según ha reconocido Miguel Frigenti en el plató de 'Fiesta' este lunes.

El colaborador de Telecinco ha recordado a todos y todas una exclusiva de Rosario Mohedano que no va mucho en la línea de sus intervenciones sobre Belén Esteban últimamente. En primer lugar, en 2016, hizo una entrevista en la que "puso verde a Belén Esteban", pero más adelante, en 2021, cuando Rosa Benito estaba en 'Ya es mediodía', Rosario Mohedano hizo las siguientes declaraciones a Europa Press.

"Siempre he sido fiel a toda la gente mía, incluso si a mí me atacan sigo siendo fiel, para mí la amistad más importante que puede haber, aunque ya no exista. Puedo decir qué mala es, pero la intimidad, esa complicidad que hemos tenido y esas horas de teléfono... eso no me lo van a sacar jamás, incluso cuando atacan a la persona que más quiero", cuenta Miguel Frigenti, dejando claro que también en dicha entrevista Rosario Mohedano habla de una reconciliación con Belén Esteban en los pasillos de Telecinco.

Las tajantes palabras de Miguel Frigenti

"Entonces, ¿a qué viene todo este rencor y este veneno si te reconcilias con ella en los pasillos de Telecinco y luego lo cuentas? No lo entiendo", ha apuntado Miguel Frigenti, de manera tajante y contundente. "Igual no se acuerda", ha dicho Emma García, algo que también ha sido refrendado por el propio Miguel Frigenti.

Alexia Rivas, por su parte, ha revelado la conversación que tuvo con Rosario Mohedano hace escasos días: "Está muy dolida porque considera que se han reído de ella profesionalmente. Tarde tras tarde le han hecho burla y se han mofado de ella. A ella le duele que jueguen con su pan. Está muy feo que te burles de lo que alguien hace...".