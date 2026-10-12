Fiesta 12 OCT 2026 - 18:56h.

El marido de la colaboradora sufrió un golpe de calor durante la celebración y ha contado en 'Fiesta' cómo se encuentra tras el susto

¡Todos los programas de 'Fiesta'!: al completo, en Mediaset Infinity

Compartir







Este domingo, en plena boda de Sandra Barneda y su ya esposa Pascalle Paerel, un incidente acaparaba todas las miradas y afectaba directamente a Carmen Borrego y su marido. Y es que este último, José Carlos, sufría un golpe de calor por el que tuvo que ser atendido en el momento.

Pues bien, 'Fiesta' ha podido hablar con el marido de la famosa colaboradora y menor de las Campos, sabiendo cómo se encuentra en estos momentos de primera mano. El programa de Telecinco se lo ha encontrado cuando este volvía, sobre la hora de comer, de dar un paseo, con muy "buen aspecto y saludable" y sonriente.

"Todo bien", ha dicho hasta en dos ocasiones José Carlos. "Fue un sustillo y ya está. Todo bien", ha añadido el marido de Carmen Borrego, muy sonriente. En cuanto a lo que le pasó, José Carlos ha recordado que se trató de un golpe de calor: "Te asustas, lógicamente... pero todos se portaron maravillosamente bien, de verdad. Les estaré siempre agradecido".

Carmen Borrego, "asustada"

Tras estas palabras, los colaboradores de 'Fiesta' han reaccionado al respecto, con Marisa Martín Blázquez asegurando que ahora José Carlos se hará una revisión para verificar y ver que "todo está bien": "En ese momento fue un susto...". Kike Calleja, por su parte, ha desvelado, tras hablar con Carmen Borrego, que esta se puso en el peor de los escenarios cuando todo ocurrió.

Además, el periodista ha informado de que fue el marido de Xuso Jones, médico de profesión, quien le atendió: "Gracias a eso, vieron que estaba tranquilo. Se recuperó y se fueron los dos conduciendo su propio coche. Carmen se asustó mucho".