Inma Campano se retira el ácido hialurónico de los labios: su antes y después

Natalia Sette 12 OCT 2026 - 11:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se realiza un nuevo tratamiento estético pero esta vez para quitarse el ácido hiaulórico

Inma Campano se realiza un cambio de look radical: “Me he rapado las cejas”

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Inma Campano continúa inmersa en su proceso de retoques estéticos y cuidados personales tras perder más de 15 kg. Después de pasar por quirófano para reducirse el pecho y tratarse la fibrosis abdominal , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido corregir ahora una imperfección en sus labios retirándose el ácido hialurónico.

La influencer sevillana ha acudido a su clínica de confianza para solucionar un problema muy común tras los retoques estéticos: la migración del producto. Con la honestidad que la caracteriza al hablar con sus seguidores, la andaluza ha mostrado el proceso y el resultado en las redes sociales del centro médico donde ha puesto su rostro en manos de profesionales.

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Desde la propia cuenta de la clínica han querido explicar en qué ha consistido la intervención realizada a Inma. “¿Retirar el ácido hialurónico significa volver al labio natural? No necesariamente. En este caso, Inma busca corregir una migración del ácido hialurónico que había sido aplicado previamente”, han aclarado los especialistas.

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El equipo médico ha explicado que el propósito no es retirar la totalidad de ácido hialurónico sino aquellas partes que se han desplazado. “El objetivo no siempre es eliminar todo el ácido, sino corregir aquello que genera una imperfección y conservar el resultado que el paciente desea”, han escrito junto al video del proceso.

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La intervención se ha hecho de forma muy precisa para no perder la forma deseada de la creadora de contenido. “Por eso, en el caso de Inma, la retirada ha sido parcial y localizada. El resultado puede parecer sutil, y precisamente ahí está la clave: se ha corregido la migración sin perder por completo el volumen ni modificar de forma radical la apariencia de sus labios”, ha detallado la clínica.

La reacción de la propia Inma Campano no se ha hecho esperar, mostrándose profundamente agradecida con el diagnóstico exacto que le han ofrecido los profesionales. “Gracias al doctor por darse cuenta de lo que me pasa, es increíble. Encantadísima”, ha comentado la influencer en la propia publicación, feliz por haber puesto solución a algo que llevaba meses arrastrando.

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Sin embargo, las imágenes del antes y el después han generado un intenso debate en la comunidad virtual de la andaluza. Los comentarios de los usuarios se dividen entre aquellos que aplauden la mejoría y ven el labio más parejo y definido, y aquellos otros internautas que aseguran ver los labios de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' completamente iguales que antes del tratamiento.