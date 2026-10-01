Natalia Sette 01 OCT 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' denuncia las amenazas de muerte que está recibiendo tras publicar un enfrentamiento con un cochero

Inma Campano se sincera sobre su bajada de peso tras haber engordado 15 kilos: el antes y después

Compartir







Inma Campano ha tenido que enfrentarse a una situación muy complicada que la ha dejado en un estado de completo shock. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, fiel defensora del bienestar animal , ha tenido un encontronazo con un cochero en Cádiz por el estado de su caballo que ha terminado con la influencer recibiendo amenazas de muerte.

La influencer, que lleva años rescatando animales heridos y defendiendo sus derechos de manera pública, se encontró en la calle con un caballo de coche al sol, pasando calor. Sin ninguna intención de buscar en enfrentamiento con el cochero, la creadora de contenido le pidió por favor si podía mover al caballo unos metros para atrás para ponerlo a la sombra.

“Todo empezó porque le pedí que pusiera al caballo a la sombra. Antes de sacar el móvil, este hombre me dijo que el caballo le daba igual ... y que no iba a ponerlo en la sombra”, ha comenzado explicando nerviosa. Lejos de aceptar el consejo de Inma, el cochero se puso rápidamente en actitud muy agresiva y ella decidió sacar el teléfono y ponerse a grabar.

En el video publicado en su Instagram, se ve como el hombre la increpa, queriendo que deje de grabar. La insulta e intenta quitarle el teléfono de la mano mientras ambos se enzarzan en una acalorada discusión. “Mi intención NUNCA fue buscar una discusión ni atacar a nadie, simplemente me preocupaba el bienestar del caballo”, ha dicho con honestidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Debido a la gravedad del altercado, la creadora de contenido no ha dudado en publicar el video para que todos sus seguidores vieran qué había ocurrido. Al contrario de lo que ella esperaba, y a pesar de tener comentarios de apoyo y agradecimiento por preocuparse por el bienestar del animal, el video se ha llenado de amenazas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Muchas personas han salido en defensa del cochero y han asegurado que el caballo está bien, que ella se ha enfrentado al trabajador “para buscar fama en redes”. Ante la magnitud de críticas y amenazas, la influencer ha dejado un comentario en la misma publicación. “Manda cojones que una persona me diga que le da igual su caballo y que la misma me insulte , me de una torta y que encima yo sea la culpable!!!!”, ha puesto indignada.

En sus ‘stories’ ha asegurado que irá a la comisaría a denunciar a todos aquellos usuarios que la están amenazando de muerte y que si la siguen “hartando” publicará el video de nuevo sin pixelar la cara del cochero que se enfrentó a ella.