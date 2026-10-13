Susana Molina, en ‘shock’ por los comentarios recibidos al subir un video “alabando” su culo

Natalia Sette 13 OCT 2026 - 18:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha desvelado la desagradable situación a la que se ha tenido que enfrentar al publicar un video de su culo

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Susana Molina, tras hablar abiertamente de los motivos por los que abandonó la agencia de su amiga Dulceida, ha aparecido en sus ‘stories’ de Instagram sin dar crédito por los comentarios que ha recibido en una de sus últimas publicaciones. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ subió un video “alabando” el culo que le hacen unos leggings y los mensajes que le han llegado la han dejado completamente en ‘shock’.

La ganadora de ‘Gran Hermano 14’ publicó hace unos días un video estrenando unos leggings y presumiendo de glúteo. “Subí el otro día un video haciendo zoom a mi culo, un poco en broma, diciendo que me habían mandado unos leggings que me hacían un culazo”, ha comenzado explicando. Lo que no se imaginaba, era la cantidad de comentarios obscenos que iba a recibir.

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“La cantidad de mensajes que he recibido de taberneros.. increíble”, ha dicho incrédula refiriéndose a hombres que escribieron mensajes sobre su cuerpo. Aunque no es la primera vez que la influencer publica contenido más centrado en su figura, esta vez llegó al público equivocado y la sección de comentarios se convirtió en una pesadilla. “Yo pensaba que no tenía ese tipo de seguidores”, ha asegurado con honestidad.

Tanto fue así, que Susana eliminó el video. Ahora, no hay rastro de la publicación en ninguna de sus redes sociales. Desafortunadamente, muchas creadoras de contenido se tienen que enfrentar a esto constantemente. “Hace poco una compañera me comentó que a ella le pasaba mucho porque tiene mucho pecho. Cuando se ponía camisetas estrechas todo el rato le ponían comentarios”, ha contado la propia Susana.

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Hasta que le ocurrió esto, ella misma reconoce que cuando alguna compañera le contaba que le pasaban este tipo de cosas, alardeaba de que ella se sentía afortunada al no tener ese tipo de seguidores. “Estaban escondidos, me dejaron unos comentarios…”, ha contado verdaderamente sorprendida.

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Después de esto, Susana tiene claro que no volverá a subir ninguna foto o video centrada en una parte de su cuerpo: “Por favor, record que nunca más suba ningún video o foto alabando una parte de mi cuerpo”.