Equipo Outdoor 17 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha contado el tratamiento al que se ha sometido tras pedirle consejo a Nagore Robles

Susana Molina explica por qué no pudo estar en 'la casita' de Bad Bunny: "Perdí la oportunidad"

Compartir







Susana Molina ha vuelto a ser el vivo ejemplo de la naturalidad con la que suele hablar de estética y belleza. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que hace pocos días desveló con total honestidad todos los retoques que se ha hecho en la cara, ha contado en sus redes el secreto al que ha recurrido esta vez para cuidar sus piernas.

Todo surgió, según ha explicado la ganadora de 'Gran Hermano 14', de una charla con Nagore Robles. "Le dije, dame el secreto para tener tus piernas, necesito tus piernas", ha contado la murciana, que hace unas semanas también hablaba abiertamente del delicado bache de salud por el que estaba pasando. Nagore, según ha relatado Susana, le dio dos consejos muy claros: hacer mucho deporte y ponerse en manos de una buena profesional.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina dice adiós a los disruptores endocrinos en su casa por su problema de salud

Del primero, la influencer ha reconocido entre risas que todavía está en ello, sin prisa pero sin pausa. Pero el segundo consejo ya lo ha cumplido: se ha sometido a una sesión de Indiba, uno de los tratamientos de radiofrecuencia más populares dentro de la medicina estética actual, y del que no ha dudado en compartir todos los detalles con sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina visibiliza los incendios en Murcia, su tierra natal

Según ha explicado ella misma, esta tecnología estimula la producción de colágeno, mejora la firmeza de la piel, favorece el drenaje de líquidos, ayuda a reducir la celulitis y acelera la recuperación de los tejidos. No es la primera vez que este tratamiento se hace un hueco entre las celebridades de la casa: la radiofrecuencia Indiba funciona mediante ondas de baja frecuencia que elevan la temperatura de las capas profundas de la piel, activando la circulación sanguínea y estimulando la regeneración celular de forma natural, sin necesidad de cirugía ni anestesia.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Entre sus beneficios más destacados están el efecto analgésico, la mejora en la oxigenación de los tejidos y la reducción de la inflamación, además de acelerar el metabolismo celular. Las sesiones suelen durar entre 30 y 45 minutos, y aunque los resultados ya son visibles desde la primera vez, lo habitual es completar varias sesiones para notar un efecto más duradero. El precio ronda entre los 70 y los 85 euros por sesión suelta, aunque muchos centros ofrecen bonos de varias sesiones que reducen el coste total.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con este nuevo paso, Susana suma un tratamiento más a una rutina de belleza de la que nunca ha tenido problema en hablar abiertamente. Ya lo hizo con el bótox, que no se puso hasta los 30 años, o con los láseres faciales que utiliza para mantener su piel cuidada, y ahora también con este cuidado corporal, siempre con la misma sinceridad que la caracteriza, tanto para defender lo que sí usa como para dejar claro aquello a lo que no piensa recurrir.