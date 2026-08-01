Equipo Outdoor 01 AGO 2026 - 13:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que recorre todos los espacios de su casa aún en construcción

El tratamiento estético que se ha hecho Susana Molina: "Quiero tener las piernas de Nagore Robles"

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Susana Molina ha publicado un vídeo en el que actualiza el estado de las obras de su futura casa. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que ya mostró el avance de la construcción hace unos meses y desveló que el proyecto ronda los 800.000 euros, ha regresado esta vez con su marido Guille Valle para hacer un recorrido más completo por todos los espacios de la casa industrializada que será su hogar.

El tour arranca desde el exterior: una rampa con pérgola para los vehículos, una cuesta alternativa que lleva directamente a la zona de piscina sin pasar por el interior, y una cristalera en la entrada que es lo primero que recibe al visitante.

Ya dentro, en la planta baja, la ganadora de 'GH 14' ha recorrido cada rincón con la misma minuciosidad con la que cuida todos los aspectos de su futura casa: aseo de cortesía, unas maderitas para separar la entrada del salón, una habitación de invitados pequeña con armario empotrado (solución que repite en todas las estancias porque, según ha confesado, es uno de sus elementos favoritos) y el hueco de la escalera reconvertido en almacenaje. Toda la casa contará además con suelo radiante por aerotermia.

El salón contará con dos grandes ventanales, sillón y mesa. Pero en esta planta hay un espacio que la tiene especialmente ilusionada: el lavadero, más grande de lo que esperaba, con lavadora, secadora, centro de planchado y hasta una zona exclusiva para los perros con salida al exterior.

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La cocina tendrá una isla con la vitrocerámica integrada bajo la encimera de piedra y un fregadero con vistas al jardín. El comedor interior conecta con una cocina exterior y un salón de exterior con sillones frente a la piscina. En el jardín, han diseñado una zona de chill out escalonada para conservar el ciprés que ya había en el terreno, con césped y hamacas en la parte superior, más una zona de wellness que incluirá sauna y gimnasio al aire libre.

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En la planta alta, la luz sorprende ya desde las propias escaleras. Habrá un despacho para Guille, una habitación de invitados con balcón y baño compartido, y una segunda habitación de invitados más amplia con armario empotrado y balcón con vistas a la piscina.

Ella ha reservado para el final su dormitorio: balcón a la piscina, vestidor con ventanal propio y baño privado. Y dentro de ese baño está el detalle que lleva tiempo soñando: "Dos lavabos: para ti tus cosas, para mí las mías", por fin hecho realidad. Una casa que, espacio a espacio, deja claro que la pareja lleva mucho tiempo pensando en cada detalle.