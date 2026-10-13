Lorena Romera 13 OCT 2026 - 13:46h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' comparten un vídeo besándose para confirmar que vuelven a estar juntos

Yuli Cagna y Lucas Mera, pillados juntos haciendo el Camino de Santiago: las imágenes

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Tras meses de rumores y un sinfín de teorías en redes sociales, Yuli Cagna y Lucas Mera han hecho oficial lo que ya era un secreto a voces: se han dado una segunda oportunidad. Los que fueran participantes de 'La isla de las tentaciones' han decidido dejar atrás las heridas de su convulso paso por la décima edición del reality para retomar su historia de amor desde un punto de vista mucho más maduro.

Y es que la aventura que vivieron en las playas de República Dominicana estuvo lejos de ser un camino fácil. La complicidad de Yuli con Óscar desembocó en una infidelidad que rompió por completo a Lucas. Tras una desgarradora hoguera final en la que la argentina reconoció no saber si seguía enamorada de él, ambos tomaron la decisión de abandonar el programa por separado y poner punto y final a su relación.

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Pero el verano ha traído consigo un inesperado giro de guion. Aunque nada parecía confirmarse, las redes se llenaban de imágenes en las que podíamos verles en actitud cómplice durante un festival. Poco después, las pistas cobraron aún más fuerza cuando varios testigos afirmaban haberles visto juntos haciendo el Camino de Santiago.

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Ahora, la pareja ha confirmado su reconciliación sentimental con un emotivo vídeo que arranca desmontando el clásico refrán: "Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero no siempre se trata de volver a empezar, sino de hacerlo mejor".

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Un post en el que la pareja ha querido poner en valor todo lo aprendido durante este tiempo separados: "La primera vez nos enseña, nos hace cometer errores, descubrir lo que queremos y entender lo que no estamos dispuestos a perder. Porque a veces hace falta tiempo, distancia y vivir ciertas cosas para comprender lo que realmente importa y aprender a valorar aquello que un día tuvimos".

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En su mensaje, ambos dejan claro que se encuentran en otro punto de sus vidas: "Cuando dos personas vuelven a encontrarse, ya no son las mismas de antes. Y si ambas han aprendido, cambiado y siguen eligiéndose, lo que viene puede ser incluso más bonito que lo que fue".

Para poner el broche de oro a esta declaración de amor, la pareja de 'La isla de las tentaciones' ha zanjado cualquier duda sobre los motivos que les llevaron a romper: "Hay historias que no terminaron por falta de amor, sino porque todavía no era su momento".

Un mensaje lleno de optimismo con el que Yuli y Lucas dan el pistoletazo de salida a esta nueva etapa, provocando una auténtica oleada de reacciones entre sus seguidores y compañeros de reality, que no han tardado en celebrar que vuelven a estar juntos.