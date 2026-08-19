Yuli Cagna se tatúa el labio tras realizar el Camino de Santiago junto a Lucas

Natalia Sette 19 AGO 2026 - 17:38h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' deja grabado en su piel dos significativos tatuajes tras volver del Camino de Santiago

Nos colamos en el apartamento de Yuli, de 'La isla de las tentaciones': estilo hotelero, ambientes fluidos y tonos neutros

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Yuli Cagna sigue compartiendo cada paso y decisión importante de su vida tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Tras ser pillada junto a Lucas Mera compartiendo muestras de cariño en el Zevra Festival , la influencer se aventuró a hacer el Camino de Santiago junto a su expareja y ahora ha compartido los tatuajes que se ha hecho para inmortalizar este capítulo tan significativo de su vida.

Tanto Yuli como Lucas no han dejado de publicar contenido durante su peregrinación a la Plaza del Obradoiro y aunque ninguno de los dos ha hecho oficial su reconciliación, es evidente que este viaje ha significado un antes y después para ellos. Es por ello que la argentina ha querido grabarlo en su piel.

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“Acompáñame a tatuarme dos cosas que me representan”, ha anunciado emocionada en su Instagram. La joven ha explicado detalladamente el motivo por el que se ha hecho estos diseños: “El primero es lo que me mueve y el segundo el camino que acabo de recorrer”.

Sin duda, la ruta gallega recorrida junto a su expareja ha supuesto un punto de inflexión en su vida. Consciente de la huella imborrable que le ha dejado esta experiencia compartida en Galicia, la creadora de contenido decidió dejar constancia del mismo. “Hay caminos que terminas y otros que se quedan para siempre, por eso decidí tatuarme ‘buen camino’ para recordar esta experiencia y todo lo que aprendí”, ha revelado mientras lo enseña.

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No obstante, el momento más impactante llegó con la segunda elección, un diseño situado en una de las zonas más dolorosas y originales del cuerpo. Yuli ha decidido grabarse en el interior del labio inferior la palabra ‘Dopamina’, haciendo clara referencia a las emociones intensas que parecen guiar esta nueva etapa vital.

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Este paso tan significativo llega en un momento de enorme expectación sobre el estado de su noviazgo con Lucas Mera. Pese a que ambos intentaron mantener la discreción en redes durante el Camino, el contenido grabado en el viaje y este posterior homenaje en forma de tatuaje parecen confirmar que el vínculo entre ellos se ha fortalecido tras sus meses de distanciamiento.