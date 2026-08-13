Lidia González 13 AGO 2026 - 17:42h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña todas las estancias de su piso, con cocina abierta y vestidor

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Yuli Cagna ha dado un paso muy importante en su vida al decidir cambiar de país para empezar una nueva etapa y ha querido compartir todos los detalles al respecto con sus seguidores. Después de haber sido pillada besándose con Lucas Mera, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su casa en España. La influencer ha mostrado todas las estancias de su nuevo hogar y desvela cuánto paga de alquiler. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha enseñado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha recorrido todos los rincones de su acogedor piso, al que tiene muchas ganas de hacerle un lavado de cara. La argentina, además, ha resuelto todo tipo de curiosidades sobre algunas manías que tiene y confiesa qué es lo que no puede faltar en su casa: “Sí o sí lo tengo que tener ya”. Consciente de que todavía le queda mucho trabajo por delante, la influencer enseña todos los detalles: desde su cocina abierta y su habitación hasta lo que va a convertirse en su vestidor.

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La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ también ha querido resolver una de las principales dudas de sus seguidores. La creadora de contenido, que ha hecho el Camino de Santiago junto a Lucas Mera, ha desvelado la cifra exacta de lo que le cuesta el alquiler y lo compara con lo que tenía que pagar anteriormente en Valencia. Además, la influencer confiesa si tiene pensado comprarse una casa en España y asentarse definitivamente.

Yuli Cagna habla claro de su recaída con Lucas

Ahora que han salido múltiples imágenes de Yuli Cagna junto a su expareja, la argentina ha tenido que dar un paso al frente para pronunciarse sobre lo que está sucediendo entre ellos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro de su recaída con Lucas Mera. La influencer ha explicado qué es lo que está pasando, lo que siente actualmente por el gallego y cuándo ha sido su última conversación con él.

La argentina se sincera sobre su relación con Oriana Marzoli

Yuli Cagna también ha querido hablar sobre una persona muy conocida del panorama con la que coincidió en un reality anteriormente. La creadora de contenido se sincera sobre su relación con Oriana Marzoli y cuenta cómo fue su experiencia con ella durante su programa juntas. La influencer no se muerde la lengua y desvela lo que opina realmente de ella y aclara si quiere reencontrarse con la venezolana. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!