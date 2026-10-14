Daniela Requena comienza el tratamiento para eliminar las secuelas de su segunda liposucción

Natalia Sette 14 OCT 2026 - 17:51h.

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Daniela Requena responde a la críticas por su alto nivel de vida y desvela de dónde vienen sus ingresos

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Hace aproximadamente un año, Daniela Requena pasó por quirófano para realizarse una segunda liposucción. Aunque la operación salió bien, una de la cicatriz que tenía en la pierna se infectó , dejando una marca oscura en su muslo izquierdo. Ahora, la exconcursante de ‘Pesadillo en el paraíso’ ha comenzado el tratamiento para eliminar esta secuela.

No es un secreto para nadie que la exconcursante de ‘Solos’ se ha sometido a diversas operaciones estéticas. Desde limarse los huesos del cráneo , hasta una vaginoplastia, pasando por dos liposucciones. Debido a esta última, a la influencer le quedó una enorme cicatriz al haberse encapsulado la grasa debajo de la piel.

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“Hace algo más de un año, cuando me hice la remodelación costal, también me extrajeron grasita de las piernas para ponerla en caderas y glúteos”, ha comenzado recordando la creadora de contenido para poner en contexto a sus seguidores. “Con tan mala suerte que en la pierna izquierda se acumuló líquido, se infectó y mi cuerpo terminó encapsulándolo. Tuvieron que abrir con bisturí para drenarlo y, debido a la inflamación, la piel quedó oscurecida”, ha explicado con sinceridad.

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La marca era bastante visible y a Daniela no le gustaba nada. Es por ello que dio un paso al frente y se puso en mano de profesionales para comenzar a eliminar la cicatriz. “Ahora estamos intentando eliminar esa marquita poco a poco mediante pequeñas intervenciones”, ha desvelado contenta por poner por fin solución al problema.

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La valenciana ha compartido con sus seguidores el estado actual de la cicatriz, dejando en ‘shock’ a sus seguidores, pues la imagen es bastante impactante. “La cicatriz tiende a abrirse un poquito, algo que ya esperábamos porque es una zona de mucha tensión y hasta caminar hace que tire”, ha explicado sobre la instantánea.

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Ahora, Daniela debe tener mucho cuidado y tratarse adecuadamente la marca hasta que termine con las intervenciones. “Así que cero deporte, Blastoestimulina en polvo para ayudar a cicatrizar y seguramente mantendremos los puntos unos 15 días”, ha terminado diciendo. Tras más de un año de la liposucción, la influencer está feliz de poder por fin poner solución a las secuelas.