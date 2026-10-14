telecinco.es 14 OCT 2026 - 09:00h.

Los detalles del tratamiento médico que debe seguir Marieta para evitar que su enfermedad crónica evolucione

Marieta acude a su cita con el angiólogo y desvela su diagnóstico: "No me lo esperaba"

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Marieta está haciendo partícipes a sus seguidores de esta nueva etapa de su vida tras saber que sufre lipedema, una enfermedad crónica y progresiva del tejido adiposo. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', y ganadora de 'GH DÚO', se ha sincerado ahora sobre cómo está afrontando el tratamiento médico al que tiene que hacer frente para que la dolencia no evolucione.

Todo comenzó a raíz de unas pruebas médicas que se realizó tras notar la aparición de una vena en la pierna que le dolía, pero que "pensaba que era una variz". Finalmente, los médicos le han detectado lipedema en su "menor grado".

Se trata de una "enfermedad progresiva del tejido graso" que se caracteriza por un "acumulo de grasa patológica predominantemente en miembros inferiores (piernas, muslos, cadera) y brazos" y que está causada por la "proliferación e inflamación de las células grasas en caderas y muslos, provocando una desproporción en ellas respecto al resto del cuerpo".

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Tal y como apuntan desde Quirón Salud, es una "patología poco y mal conocida, infradiagnosticada, de origen incierto, con un componente genético y hormonal, que afecta casi exclusivamente a las mujeres" y que, de no ser tratada, puede evolucionar y aumentar de grado.

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Según explicaba Marieta en sus redes, ella sufre Grado I. Es decir, "la superficie de la piel se presenta regular y blanda, apreciándose nódulos de grasa".

¿En qué consiste el tratamiento médico de Marieta?

El parte médico tras el diagnóstico establece las siguientes pautas para frenar el avance de la dolencia:

Prenda de compresión: Se debe usar un pantie de compresión de clase 2 durante el día, comenzando por un calcetín o media de compresión de clase 1, y progresando hasta alcanzar la altura y compresión indicada. Se recomienda que sea confeccionado a medida en una ortopedia.

Se debe usar un pantie de compresión de clase 2 durante el día, comenzando por un calcetín o media de compresión de clase 1, y progresando hasta alcanzar la altura y compresión indicada. Se recomienda que sea confeccionado a medida en una ortopedia. Estrategia progresiva con las medias: Como ha explicado ella misma en sus redes, su idea es empezar comprando las medias solo hasta la rodilla; si ve que las tolera bien, avanzar hasta medio muslo, y si todo va correctamente, pasar a las de piernas enteras (hasta la cintura).

Como ha explicado ella misma en sus redes, su idea es empezar comprando las medias solo hasta la rodilla; si ve que las tolera bien, avanzar hasta medio muslo, y si todo va correctamente, pasar a las de piernas enteras (hasta la cintura). Ejercicio físico: Se aconseja la práctica de ejercicio de fuerza o en medio acuático, habiendo comenzado ya con la natación por recomendación médica.

Se aconseja la práctica de ejercicio de fuerza o en medio acuático, habiendo comenzado ya con la natación por recomendación médica. Alimentación: Seguir una pauta nutricional de tipo antiinflamatorio.

Seguir una pauta nutricional de tipo antiinflamatorio. Terapias de apoyo: Se contempla el uso de terapia de drenaje linfático o presoterapia.

Se contempla el uso de terapia de drenaje linfático o presoterapia. Valoración de un especialista: Si el problema persiste o avanza, se recomienda la valoración de un cirujano especialista en lipedema. La influencer ha explicado que la enfermedad suele empeorar con los embarazos, por eso quiere tener la dolencia bajo control desde ya.

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Estos últimos días, Marieta ha querido transmitir tranquilidad a sus seguidores, reconociendo que está plenamente focalizada en controlar la enfermedad a través del deporte, la alimentación, los masajes drenantes (al menos una vez por semana) y las medias de compresión para evitar que vaya a más, especialmente pensando en ese deseo de ser madre junto a Suso Álvarez.