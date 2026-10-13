Natalia Sette 13 OCT 2026 - 13:27h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha publicado un mensaje sobre rupturas que ha alarmado a sus seguidores

Marina García rompe a llorar al hablar de su salud: “Voy a tener que aprender a vivir con esto”

Compartir







Marina García ha hecho saltar las alarmas en sus redes sociales al publicar un misterioso mensaje sobre rupturas de pareja. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hablado en numerosas ocasiones de que su relación con Jesús Sánchez no está pasando por un buen momento ¿Es esta su forma de anunciar su ruptura con el andaluz?

Fue en abril en el que la influencer, a través de un ‘preguntas y respuestas’, se sinceró sobre la situación en la que se encontraba su relación con Jesús. “No es nuestra mejor etapa, lleva bastante sin serlo, no es una novedad, tampoco intento vender lo contrario, es así y es así”, explicó en aquel momento.

No es un secreto para nadie que la pareja ha pasado por varios baches a lo largo de su relación. Empezando por su ruptura más polémica en ‘La isla de las tentaciones’ hasta su crisis más gorda en septiembre de 2025 . Desde entonces, los creadores de contenido han luchado por mantener su noviazgo a flote y luchar por su amor y su futuro. Sin embargo, parece que vuelve a haber crisis entre ellos.

PUEDE INTERESARTE Marina García responde a los comentarios sobre su delgadez y hace alusión a Belén Esteban

La andaluza ha publicado un ‘storie’ en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 700.000 seguidores, una frase que ha alarmado a sus seguidores: “Puedes terminar una relación con un hombre por no regalarte flores, y el siempre va a pensar que fue por las flores”. La pregunta es: ¿Está hablando de su propia relación con Jesús o es una situación hipotética?

Canal de Whatsapp de Telecinco

De momento, Marina no ha publicado nada más al respecto ni ha dado ninguna explicación sobre por qué ha publicado ese mensaje. Por su parte, Jesús sigue implicado en su proyecto de ‘¿A qué sabe España?’ y actualmente se encuentra fuera del hogar que comparte con la influencer. Él tampoco ha publicado nada sobre una posible ruptura con su chica.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ahora, sus seguidores están a la espera de saber si la pareja ha tomado la decisión definitiva de separarse o simplemente ha sido una reflexión que la influencer quería compartir.