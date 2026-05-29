Lorena Romera 29 MAY 2026 - 12:11h.

La exconcursante de 'Supervivientes' publica una imagen de su hijo y las redes juzgan su educación por llevarle "con bolso y falda"

Adara Molinero explica el límite que le ha marcado a su hijo a pesar de la libertad en la que le educa

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Adara Molinero ha compartido un precioso recuerdo de su hijo. Una foto de Martín sobre el escenario con la cantante Natalia, concursante de la mítica primera edición de Operación Triunfo, con quien la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' mantiene una estrecha relación de amistad. Sin embargo, las redes han desatado la polémica al ver la vestimenta del pequeño de 7 años.

Hace algunos años, la cantante tuvo un tierno detalle al invitar al hijo de Adara Molinero y Hugo Sierra al escenario durante uno de sus conciertos, un momento que el niño, gran admirador de la cantante, vivió con máxima ilusión. "Fue una noche increíble, le subió al escenario y lo disfrutó muchísimo", ha rememorado la influencer con nostalgia.

Sin embargo, el storie ha polarizado por completo la sección de comentarios, provocando reacciones de lo más dispares. Por un lado, algunos usuarios se han mostrado en completo desacuerdo por el look del menor, especialmente sorprendidos por el hecho de que use "prendas femeninas", emitiendo juicios de valor: "¿Bolso y falda?", "¿Y ese bolsito?", "el pobre niño con bolso de princesita" o "pobre niño, bolso y falda, qué buena orientación le dan".

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Ante esta oleada de críticas, otra gran parte de los usuarios no ha tardado en salir en defensa de la madrileña y de la infancia del menor, censurando con dureza este tipo de comentarios. "Por culpa de gente como tú hay tanto bullying", sentenciaba un usuario en respuesta a las quejas, mientras otros recordaban la importancia de la tolerancia: "Cada uno es libre de llevar lo que quiera. Si el niño es feliz así, pues viva" o "estás hablando de un niño, háztelo mirar... Respetad".

Este episodio no es nuevo para Adara Molinero, quien siempre se ha mostrado firme y transparente respecto a la educación sin prejuicios en la que cría a su hijo. En anteriores ocasiones, la creadora de contenido ya ha tenido que salir al paso de críticas similares -por ejemplo, cuando se cuestionó que el pequeño se pintara las uñas o jugase con ciertos juguetes- aclarando de manera contundente sus valores familiares.

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"Mi hijo está creciendo libre y sin prejuicios hacia él y hacia los demás", explicaba en su momento la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes', incidiendo en que lo primordial en su hogar es dotarle de herramientas emocionales y respetar su personalidad.