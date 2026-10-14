Aguasantas recibe el alta hospitalaria tras varios días ingresada: primeras imágenes de su bebé en casa

Natalia Sette 14 OCT 2026 - 12:01h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores las primeras imágenes de su bebé tras su alta hospitalaria

Aguasantas estalla contra una seguidora que asegura que debe “aguantarse porque el título de padre a Juan José Peña se lo dio Alma”

Compartir







Aguasantas y Juan José Peña ya han cumplido el sueño de formar su propia familia. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ dio a luz a su bebé hace apenas seis días tras un complicado parto y por fin ha recibido el alta hospitalaria. La pareja ya está en casa y han publicado las primeras imágenes de su pequeño en su nuevo hogar.

Lo último que Aguasantas esperaba era tener un parto tan complicado . Horas antes de conocer a su bebé, los médicos se dieron cuenta de que Ángel tenía dos vueltas de cordón en el cuello y una en el hombro. Este descubrimiento derivó en una cesárea de urgencias y varios días ingresada en el hospital. Además de los días necesarios para comprobar que todo estaba correcto, les cogió el puente de por medio, por lo que tuvieron que esperar unos días más para que le hicieran las últimas pruebas al bebé.

PUEDE INTERESARTE La respuesta de Juan José Peña cuando le preguntan por qué enseña tanto a su hija en común con Alma Bollo en redes

Casi una semana después del alumbramiento, la familia recibió el esperado alta hospitalaria y pudieron irse a casa con su recién nacido. Ya en la puerta del hospital, la influencer grabó a Juan José cargando a su hijo, estampa que derritió a Aguasantas y que quiso compartir con sus seguidores. “Me he vuelto a enamorar de mil maneras más”, escribió sobre la publicación.

PUEDE INTERESARTE El impresionante posado de Aguasantas sin ropa en la recta final de su embarazo

Poco después, la andaluza publicó una imagen de su pequeño sobre la cama, con una cesta de su ropa al lado y con una mirada muy divertida. Por su parte, el exnovio de Alma Bollo compartió con su comunidad una tierna instantánea de Aguasantas y Ángel durmiendo cogidos de la mano. “Primera noche en casa, gracias a Dios”, ha puesto agradecido por estar viviendo una nueva paternidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La creadora de contenido reposteó la imagen con un divertido mensaje haciendo referencia a las escasas horas de sueño en su primera noche: “Entre toma y toma por aquí la Santy se asoma”. A pesar del susto inicial, la pareja está viviendo un auténtico sueño con su bebé ya en casa. Ambos están deseando vivir cada momento de esta nueva etapa al máximo.