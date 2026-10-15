Inma Campano muestra una desagradable situación a la que se ha enfrentado por grabar en la calle

Natalia Sette 15 OCT 2026 - 19:11h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha expuesto la situación a la que se ha tenido que enfretar y lo avergonzada que se sintió

Inma Campano se retira el ácido hialurónico de los labios: su antes y después

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Inma Campano continúa compartiendo con total transparencia cada cosa que le sucede en su día a día. Tras el traumático e intenso encontronazo que sufrió con un cochero en Cádiz al defender el bienestar de un caballo, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido mostrar una desagradable situación a la que se ha enfrentado por grabar en la calle.

La influencer ha publicado en su Instagram un vídeo que refleja lo complicado que le resulta en ocasiones exponerse ante la cámara cuando está fuera de casa. Con la intención de continuar perdiendo la vergüenza y ganar soltura grabando contenido en la calle, la andaluza plantó su móvil con el trípode para posar frente a una iglesia.

Sin embargo, el video se vio repentinamente interrumpido por un desconocido. En el vídeo compartido se aprecia cómo, mientras ella posa tranquilamente, un chico decide ponerse a propósito justo en medio, colocándose de espaldas a la cámara para molestarla e impedir que pueda tomarse la fotografía con normalidad.

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Por suerte para la influencer, la situación fue frenada de inmediato por la joven que acompañaba al chico. Molesta por la actitud de su acompañante, la chica no dudó en reprenderle a voces en plena calle: “¿Tú eres tonto o qué? Deja que la chica se saque la foto, coño”, se escucha gritar con mucha contundencia, logrando que el joven se apartara de la cámara al instante.

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Reflexionando sobre la extrema timidez que le generan este tipo de situaciones, Inma ha confesado lo mal que lo pasa cuando surgen cosas como esta. “Intento cada vez más que no me dé corte grabarme en la calle, pero a veces me pasan estas cosas y no sé dónde meterme de la vergüenza. Me pongo tan nerviosa que no sé ni cómo actuar”, ha admitido a sus seguidores.

A pesar de la vergüenza inicial que le provocó la mala educación del chico, la creadora de contenido ha querido quedarse con la parte más positiva del incidente tras revisar el video antes de publicarlo. “Y lo mejor es que cuando vi el vídeo después, escuché BIEN a la chica que se oye de fondo, que no sé si era la pareja o una amiga del chico, pero me hizo MUCHÍSIMA GRACIA su reacción”, ha concluido entre risas la andaluza.

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Sus seguidores le han dejado comentarios de apoyo hablando de la terrible actitud del chico y han alabado la actitud de su acompañante por no quedarse callada ante su comportamiento.