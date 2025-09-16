El FBI ha encontrado ADN de Tyler Robinson en dos objetos encontrados en la escena del crimen de Charlie Kirk

El joven Tyler Robinson, detenido por el asesinato de Charlie Kirk, bromeó en un chat de grupo: "Lo hizo mi doble"

Nuevos avances en la investigación del asesinato del ideólogo de derecha, Charlie Kirk. Se ha identificado el ADN de Tyler Robinson, el único sospechoso del crimen en dos objetos hallados en la azotea, desde donde habría disparado, además de una nota en la que detalló sus planes, según ha informado el director del FBI, Kash Patel.

"Tenemos el ADN del destornillador que se encontró en la azotea y el de la toalla que envolvía el arma de fuego", ha explicado Patel en una entrevista con la cadena Fox News.

El asesino dejó un destornillador en el tejado desde el que disparó a Kirk y, tras bajar de la azotea y dirigirse a una zona boscosa aledaña al campus de la Universidad Utah Valley (UVU), envolvió el rifle Mauser de caza en una toalla de color oscuro, según han detallado las autoridades.

"Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar"

Patel también dijo que el FBI cree que Robinson escribió una nota antes del asesinato y que "básicamente decía: ‘Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar'".

El diario 'The Washington Post', por su parte, ha informado este lunes que ha obtenido capturas de pantalla de chats en la plataforma Discord en los que Robinson parece haber confesado a sus amigos el asesinato poco antes de entregarse a la policía.

"Hola a todos, tengo malas noticias", dice un mensaje enviado desde la cuenta de Robinson, que aparentemente añadió después "Fui yo ayer en la UVU. Lo siento mucho", se lee en ese intercambio del pasado jueves, unas dos horas antes de que detuvieran al joven universitario, sospechoso del asesinato de Kirk, en el chat grupal que compartía con una veintena de amigos

Robinson, de 22 años, no está cooperando con las autoridades ni ha confesado de momento el crimen, y se espera que el estado de Utah presente cargos contra él en las próximas horas y que lo acuse de asesinato con agravantes, un delito que puede castigarse con cadena perpetua o pena de muerte.