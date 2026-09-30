Dana García confiesa que no ha disfrutado de su embarazo con Isaac Torres: “Estoy reventada”

Natalia Sette 30 SEP 2026 - 18:52h.

La bailarina se abre con sus seguidores y desvela cómo ha vivido los primeros meses de su embarazo con Isaac Torres

Dana García cuenta cuándo decidió con Isaac Torres que querían ser padres

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Dana García se ha abierto con sus seguidores y ha confesado que no está disfrutando al 100% de su embarazo con Isaac Torres. La bailarina, que hace unas semanas descubrió que tendría un niño , ha publicado un extenso video en el que habla abiertamente de cómo se siente y cómo ha pasado el primer trimestre, asegurando que no está dispuesta a romantizar su proceso.

La pareja del exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ tenía claro cuál era su sueño y a pesar de las dificultades , lo cumplió al quedarse embarazada junto a su chico. Sin embargo, los primeros meses de gestación no han sido para nada un camino de rosas para la influencer. “Recibí un mensaje en el que me decían que no estaba disfrutando al 100% del embarazo y yo me pregunto por qué hay que romantizar el embarazo”, ha comenzado diciendo con honestidad.

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Sin ninguna intención de ocultar sus verdaderos sentimientos, la creadora de contenido ha explicado por qué no ha disfrutado los primeros meses de embarazo. “Mi primer trimestre fue.. entre el cansancio, la fatiga, las náuseas, la hinchazón… no veía el momento de terminar el primer trimestre”, ha confesado. Esto, sumado a su apretada agenda laboral, ha terminado por desbordarla.

La bailarina trabaja en una empresa a horario partido y cuando termina, da clases de baile en su propia academia. Lleva haciendo lo mismo muchos años, sin embargo, el cansancio propio del embarazo ha impedido que pueda continuar con el mismo ritmo, llevándola a sentirse culpable.

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“Ayer fui a la psicóloga porque últimamente siento mucha culpabilidad por no llegar a todo. Antes tenía el hábito de ir al gimnasio, me sentía bien físicamente y no estoy entrenando desde que me quedé embarazada y es que ahora no tengo ganas”, ha continuado diciendo. Dana admite que está “reventada” y que la mayoría del tiempo se le olvida que “está creando una vida.

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Ahora parece que todo ha empezado a calmarse. A partir de la semana 14, la influencer comenzó a notar que los síntomas disminuían y se notaba con más fuerza y energía. Además, reconoce que “en casa se lo ponen muy fácil” y que ahora mismo su mayor preocupación es poder llegar a todo a tiempo.

Consciente de que no es la única de sus seguidores en esta situación, Dana ha querido mandarles un mensaje de ánimo y apoyo: “Un pequeño recordatorio de que si no estás disfrutando al 100% de tu embarazo no estás sola, te entiendo, lo estamos haciendo bien”. Para concluir su alegato, la creadora de contenido ha dejado claro que no hay nada que desee más en esta vida que conocer a su pequeño.

“Estoy enamorada de mi hijo y aún no lo he conocido. Estoy en el mejor momento de mi vida. Pasaría por esto 50.000 veces”, ha terminado diciendo emocionada. Sus seguidores no han tardado en reaccionar al video con comentarios de apoyo y agradecimiento por no romantizar esta etapa y mostrar la cruda realidad.