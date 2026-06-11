Natalia Sette 11 JUN 2026 - 11:02h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre las finanzas del hogar y desvela a qué se dedica tras ser acusado de ser un mantenido

Violeta Mangriñán celebra 7 años de amor con Fabio Colloricchio y recuerda cómo se conocieron

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Fabio Colloricchio ha reaparecido en redes sociales tras anunciar una importante noticia por un motivo mucho menos agradable. El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha estallado de forma contundente ante los constantes e hirientes ataques que recibe diariamente acusándolo de ser un mantenido y cuestionando su aportación económica al hogar familiar.

A través de su cuenta de Tiko Tok, el de raíces italianas ha reaparecido visiblemente molesto por las falsas suposiciones que circulan en torno a su estilo de vida y su profesión . “Siempre me escriben lo mismo. Que si soy un mantenido, que si no trabajo, que si mi chica me mantiene desde hace 7 años, que les enseñe a no trabajar…”, ha comenzado enumerado con indignación sobre el tipo de mensajes que recibe diariamente.

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Harto de que se infravalore su trayectoria y de que se asuma que todo el peso financiero recae sobre Violeta, el cantante ha decidido destapar su faceta profesional más desconocida y alejada de los focos. “Tengo mi empresa en otro país, la he creado durante todos estos años. Todo esto mientras hago música, que es lo que a mí me gusta. Me gustaría poder dedicarle más tiempo”, ha desvelado con total firmeza.

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A pesar de que el artista siempre ha preferido llevar sus proyectos con absoluta discreción, la gravedad de los comentarios ha hecho que decida poner las cartas sobre la mesa. “Tengo dos hijas que mantener, una familia que sostener. No la sostiene solo mi chica, los gastos son divididos”, ha aclarado de forma tajante.

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Para concluir sus declaraciones, el argentino ha lamentado tener que verse en la obligación de justificar su privacidad y sus cuentas frente al público. “Me parece loco que tenga que explicar esto. No me gusta hablar en redes sobre los negocios que tengo. Es mejor que la gente no sepa”, ha zanjado.

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En los comentarios del video se ha creado un extenso debate. Están aquellos que consideran que no debe estar dando explicaciones sobre un tema tan privado como son las finanzas del hogar y otros que siguen considerando que “le tocó la lotería con Violeta” o que “espabile”. Con estas explicaciones él da por zanjado el tema y espera no tener que dar más declaraciones al respecto.