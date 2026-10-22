Claudia Martinez pasa 5 horas en el hospital con su hija

Natalia Sette 22 OCT 2026 - 15:18h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido que acudir de urgencias al hospital con su pequeña de dos meses

Claudia Martínez rompe a llorar y explica el motivo de su tristeza

Compartir







Claudia Martínez y Mario González se han llevado el primer gran susto con su recién nacida. Tras compartir con naturalidad los cambios en su cuerpo durante el posparto y sus dudas sobre la vuelta de la menstruación la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y su pareja han tenido que acudir con su hija de dos meses a urgencias por su estado de salud.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ comenzó la noche acudiendo a los ‘GenZ Awards’ donde rostros conocidos de las redes sociales se enfrentaban a las preguntas de los periodistas. Tras pasar por el photocall y presentar un premio, la influencer volvió a casa junto a su familia sin saber lo que le deparaba la noche. De madrugada, su pequeña comenzó a sentirse muy mal.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez explica los motivos por los que no se casa con Mario tras recibir críticas

A primera hora de la mañana, y después de ver que la bebé no mejoraba, la extrnosta de ‘Mujeres y hombre y viceversa’ publicaba una fotografía en sus ‘stories’ de Instagram en la puerta de urgencias del hospital pasadas las 7:00 para alertar a su comunidad virtual de la situación: “Nuestro día hoy ha empezado así”.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez explica por qué hace publicidades con su hija y a qué destina ese dinero

La alta temperatura de la pequeña encendió todas las alarmas de los jóvenes padres, obligándoles a salir a toda prisa hacia el hospital. “Valentina ha estado toda la noche medio malita y a las 6:30 estaba a 38° así que hemos venido corriendo :(”, ha detallado la influencer visiblemente preocupada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Una vez en el hospital, el equipo pediátrico comenzó a realizarle diversas pruebas para descartar complicaciones mayores. La estancia en el hospital fue muy dura para la pareja, tal y como contó Claudia junto a una tierna imagen del bracito de la bebé con una vía puesta y vendajes: “Han tenido que hacerle analíticas de sangre y de orina. No os puedo explicar la pena que nos ha dado todo. No sé si ha llorado más ella o nosotros”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras más de cinco intensas horas de incertidumbre, los resultados de las pruebas han traído la tranquilidad absoluta a la familia. “Por suerte, no tiene infección de orina y la analítica de sangre ha salido bien. Tiene gripe, pero durante las 5 horas que hemos estado en el hospital, le ha bajado la fiebre y ya está mejor”, anunciaba aliviada junto a una foto del dedito de la pequeña sujetando el suyo con la pulsera hospitalaria aún puesta.

Con su pequeña mejor y el alta médica en la mano, la catalana y Mario dejaban atrás el hospital para volcarse por completo en la recuperación de Valentina en la calidez de su hogar: “Nos vamos ya a casita a por una tarde intensiva de mimos”.