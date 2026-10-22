Natalia Sette 22 OCT 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' pide ayuda a sus seguidores al notar un cambio en su cuerpo

Claudia Martínez se somete a un tratamiento de oxigenoterapia: en qué consiste

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Claudia Martínez lleva compartiendo todo su proceso de postparto desde que dio a luz a su hija Valentina a finales de agosto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha tenido que enfrentar ahora a un gran cambio en su cuerpo y lo ha contado a través de sus ‘stories’ para pedirle ayuda a sus seguidores.

Hace casi dos meses que la exconcursante de ‘Supervivientes’ se convirtió en mamá por primera vez. Desde el principio compartió cómo su barriga cambiaba conforme iban pasando los días, el estado de su pecho cuando le dio mastitis debido a la lactancia e incluso sus dudas sobre su forma de vestir ahora que es mamá.

Esta vez, la creadora de contenido ha querido compartir un repentino dolor que ha notado y le ha preguntado a su comunidad virtual al respecto. “Chicas creo que estoy teniendo mi primer dolor de ovario después de un año ¿Es posible?”, ha comenzado preguntado. Y la realidad es que sí es posible.

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Tras el embarazo, la primera regla tras el parto suele llegar entre las 6 y 8 semanas si no se da el pecho. Si se da lactancia materna exclusiva, la llegada de la menstruación puede retrasarse de 3 a 6 meses debido a la prolactina. La influencer no le está dando el pecho a su pequeña debido a los fuertes dolores que le producía por las grietas que se le formaron.

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“¿¿Cuánto tarda en bajar la después de tener un bebé ??”, ha continuado preguntando desesperada a sus seguidores. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ no está lista para que le venga de nuevo la regla de forma periódica y quiere que se alargue lo máximo posible. “No estoy preparada en absoluto, me apetece -1000000”, ha puesto con total sinceridad.

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Sus seguidores como siempre le han contestado al ‘storie’ con sus mejoras consejos y han habido algunas que han hecho bromas con el tema para sacarle una sonrisa a la influencer. “Pues quédate embarazada otra vez y no te pasará jeje”, le ha escrito una usuaria. La respuesta que ha dado Claudia ha dejado a muchos en shock: “¿Cuánto de loca estoy si os digo que me quedaría mañana mismo?”

A pesar de las dificultades propias de la maternidad y algún que otro contratiempo como la mastitis, la catalana ha tenido un buen postparto, pudiendo incluso incorporarse a su ajetreado trabajo. Parece ser que esto le ha provocado ganas de volver a ser mamá, lo que no se sabe es qué pensará Mario al respecto.