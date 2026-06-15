Lidia González 15 JUN 2026 - 15:41h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la situación que atraviesa y cómo piensa ponerle fin

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Mayeli Díaz ha puesto rumbo a Estambul con una misión muy clara y de la que lleva dando pistas en sus últimos capítulos. Por ello, después de actualizar cómo está su suelo pélvico y cómo afecta en su relación con Álvaro Rubio, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa el problema estético que quiere solucionar en Turquía. La influencer se sincera por completo y comparte todos los detalles con sus seguidores. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, ya disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido mostrarse muy clara para hablar sobre este asunto y se ha abierto en canal para hablar de la situación que está atravesando. La ecuatoriana, que ha cargado contra Almudena Porras por su conflicto con Claudia Chacón en ‘Supervivientes’, explica el motivo por el que ha abandonado España y cómo pretende acabar con el problema que tiene. Además, ha querido hablar sobre la importante conversación que tiene que mantener con una persona directamente afectada por esta circunstancia.

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Mayeli Díaz acompaña a su hermana a una operación

Mayeli Díaz no solo ha viajado hasta Turquía para solucionar su problema estético, sino que también ha querido ser un importante apoyo para alguien muy especial. La creadora de contenido presenta a su hermana y la acompaña a someterse a una operación. La influencer explica todos los detalles sobre la intervención que se va a realizar María José y se sincera sobre su relación.

Álvaro Rubio se tatúa a su hija Alma: la reacción de Mayeli

Álvaro Rubio ha querido tener un bonito detalle hacia su pequeña y no podía dejar pasar esta oportunidad. El creador de contenido tiene muchos recuerdos en su piel y ha añadido el más importante. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se tatúa a su hija Alma y muestra el proceso completo. Mayeli Díaz ha estado muy pendiente de todo lo que ha sucedido y ha reaccionado al resultado. ¡Dale al play y descubre lo que piensa, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infinity!