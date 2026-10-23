Violeta Mangriñan defiende la educación pública y explica por qué lleva a sus hijas a colegio privado

Natalia Sette 23 OCT 2026 - 13:33h.

La exconcursante de 'Supervivientes' publica un comunicado en sus redes sociales defendiendo la educación pública

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Violeta Mangriñan ha utilizado el altavoz que tiene en sus redes sociales para hablar claro sobre un tema que está a la orden del día. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha publicado un comunicado defendiendo la educación pública. Esto ha provocado que poco después tuviera que explicar por qué lleva a sus hijas a un colegio privado.

En las últimas semanas, el debate sobre las condiciones de los docente de escuelas públicas ha acaparado todos los titulares. Miles de maestros han tomado las calles pidiendo una mejora y defendiendo la educación pública. Violeta, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, ha querido sumarse y publicar un comunicado poniendo en valor la labor de los maestros.

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“Todo mi apoyo a los profesores que están en huelga”, ha comenzado diciendo. Muchas veces se echa en cara a los influencers con grandes perfiles que no se mojen en cuestiones sociales de actualidad y la creadora de contenido, sin pelos en la lengua, lo ha hecho. “Tenéis una gran parte de responsabilidad en el futuro de las generaciones venideras, merecéis unas condiciones a la altura de dicha responsabilidad”, ha continuado escribiendo.

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Violeta tampoco ha querido olvidar a otros sectores de gran importancia como la sanidad: “Educación pública DIGNA, y para TOD@S. Ni que decir de los médicos y personal sanitario, etc … Me da mucho miedo el mundo que le estamos dejando a nuestros hij@s”. Lo que pretendía ser una mera muestra de apoyo, ha despertado el debate entre sus seguidores.

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Una internauta contestó a su ‘storie’ preguntando por qué llevaba a sus hijas a un colegio privado y si creía que existían diferencias. Lejos de querer dejarlo pasar, la influencer ha respondido de forma contundente. “Miriam, las llevo a un colegio privado porque me da la gana, por comodidad y porque el colegio que más cerca tengo de casa es privado”, ha explicado abiertamente.

Violeta deja claro que llevar a sus hijas a un colegio privado es por comodidad y no tiene nada que ver con que considere que la educación privada es mejor que la pública. “Pudiéndose permitir creo que es justo que las plazas de los públicos sean primero para niñ@s que lo necesiten más que mis hijas”, ha dejado claro.

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Además, ha querido recordar que tanto ella fue a colegios públicos: “Y no, no considero que haya grandes diferencias en cuanto a enseñanza y educación. He ido siempre a un colegio público y he sido muy feliz”. Violeta considera de gran importancia que aún llevando a sus hijas a colegios privados quiera mostrar su apoyo a todos los docentes en huelga.