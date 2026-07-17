Fabio Colloricchio se realiza un cambio de look tras hacer una apuesta con Violeta Mangriñan

Natalia Sette 17 JUL 2026 - 13:59h.

La exconcursante de 'Supervivientes' hace una apuesta con su novio Fabio y logra que se haga un cambio de look

Fabbio Colloricchio estalla contra las acusaciones de ser mantenido por Violeta Mangriñán

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El eterno debate sobre si Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio darán finalmente el paso de pasar por el altar sigue dando mucho de qué hablar. Sin embargo, mientras colaboradores como Suso Álvarez les animan públicamente a darse el 'sí, quiero' , el exconcursantes de 'Supervivientes' ha revolucionado las redes sociales al realizarse un cambio de look por una apuesta con su chica.

La encargada de desvelar los detalles de este reto ha sido la propia influencer a través de su cuenta de Instagram. “Dijo que si Argentina ganaba a Inglaterra, chao rubio”, ha explicado Violeta a sus millones de seguidores, contando la promesa que había hecho el cantante antes del esperado partido de fútbol.

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Con la victoria de la selección albiceleste, al artista no le ha quedado más remedio que asumir las consecuencias. “Y aquí estoy cumpliendo”, ha manifestado resignado el argentino, poniéndose directamente en manos de su chica. La valenciana, que había dejado claro en numerosas ocasiones que no le gustaba nada el anterior look platino de su pareja, ha celebrado con entusiasmo el momento.

“Ahora vais a ver el ‘glow up’”, ha advertido entusiasmada. De hecho, el cabello decolorado del cantante se había convertido en el centro de un recurrente chiste. En las redes se había iniciado una broma masiva en la que muchos internautas llamaban cariñosamente a Fabio "Terelu", debido al gran parecido que guardaba el tono de su pelo con el de la conocida colaboradora de televisión.

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Por ello, la creadora de contenido no ha podido ocultar su enorme satisfacción al ver desaparecer el rubio. “Qué placer”, ha exclamado en el preciso instante en el que ha comenzado a pasarle la maquinilla por la cabeza. “Me lo estás dejando muy corto”, se ha quejado Fabio ante el espejo.

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A pesar de los nervios iniciales del artista, el resultado final no ha podido dejar más satisfecha a la influencer, quien ha presumido orgullosa del gran atractivo de su pareja tras retirar todo el tinte. “De papá a papasito, gracias Argentina”, ha dicho la valenciana con humor.

Más tarde, la joven ha subido una nueva fotografía de Fabio para presumir de lo guapo que estaba, revelando de paso un divertido detalle: “Se ha ido a su barbero de confianza para pasárselo, no se había quedado muy convencido”. Por su parte, todos sus seguidores han coincidido de manera unánime en que está muchísimo más favorecido rapado con su tono natural que de rubio.