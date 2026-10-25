La concursante de 'Supervivientes All Stars' ha recurrido a la cirugía estética en varias ocasiones

Ivana Icardi enseña el resultado de su remodelación corporal dos meses después de su paso por quirófano

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Ivana Icardi, concursante de 'Supervivientes All Stars', nunca ha tenido demasiados reparos a la hora de hablar de sus operaciones estéticas. Lejos de esconder sus visitas a la medicina y la cirugía estética, ha compartido con sus seguidores diferentes procesos y ha explicado los motivos que la llevaron a cambiar aquellas partes de su físico con las que no terminaba de sentirse cómoda.

La propia influencer ha reconocido que ha recurrido a diferentes tratamientos e intervenciones. Una rinoplastia, una bichectomía, un aumento de pecho, retoques con ácido hialurónico y, más recientemente, una remodelación corporal forman parte de los cambios que ella misma ha hecho públicos. Para la argentina, algunas de estas intervenciones han servido también para dejar atrás inseguridades que llevaba tiempo arrastrando.

La remodelación corporal 360º, uno de sus últimos cambios

Entre las últimas intervenciones estéticas de Ivana Icardi, concursante de 'Supervivientes All Stars', destaca una remodelación corporal realizada con el objetivo de redefinir su silueta. La argentina decidió compartir buena parte del proceso con sus seguidores, desde las razones que la habían llevado a tomar la decisión hasta algunos momentos de la recuperación.

Ivana explicó que llevaba un tiempo sin sentirse completamente cómoda con su cuerpo. Varios años de cambios personales, mudanzas, una vida más sedentaria, estrés y determinados hábitos habían terminado reflejándose en su físico. La intervención se convirtió así, según explicó ella misma, en una especie de impulso para volver a encontrarse cómoda con su imagen. “Estoy superfeliz”, confesó posteriormente al mostrar el resultado. Uno de los aspectos que más le preocupaba era su cintura. Ivana consideraba que su silueta se veía demasiado recta y buscaba conseguir unas proporciones que ella percibiera como más armoniosas y naturales.

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Los glúteos fueron otra de las zonas que quiso trabajar. Ivana reconocía que no tenía un problema de falta de volumen, sino que buscaba mejorar su aspecto después de una etapa en la que había realizado menos ejercicio.

La rinoplastia de Ivana Icardi: estética, pero también funcional

Uno de los cambios más evidentes en el rostro de la influencer está relacionado con su nariz. La argentina se sometió a una rinoplastia, una intervención de la que también habló abiertamente con sus seguidores. En este caso, la decisión no estuvo motivada exclusivamente por cuestiones estéticas.

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Ivana había practicado baloncesto y explicó que durante aquella etapa recibió diferentes golpes que terminaron afectando a su nariz. Con el tiempo comenzó a experimentar dificultades para respirar correctamente y también problemas relacionados con los ronquidos. Sin embargo, ya que iba a pasar por quirófano, decidió aprovechar la intervención para realizar también algunos cambios estéticos. Su intención era conseguir una nariz algo más fina y recta que, desde su perspectiva, armonizara mejor con el resto de sus facciones.

La propia Ivana respondió entonces con naturalidad. Nunca pretendió negar la intervención ni atribuir su transformación únicamente al paso del tiempo. Al contrario, explicó los motivos de la operación y dejó claro que estaba satisfecha con su decisión.

Ácido hialurónico, labios y bichectomía: sus pequeños retoques

No todos los cambios estéticos de Ivana Icardi han implicado intervenciones de la misma magnitud. La argentina también ha reconocido haber recurrido a diferentes retoques faciales. En 2022 decidió aumentar ligeramente su volumen mediante un tratamiento estético. La intención era conseguir unos labios más definidos y carnosos manteniendo una apariencia que encajara con el resto de sus facciones.

También ha recurrido a infiltraciones de ácido hialurónico en el rostro. Sin embargo, uno de los procedimientos que más contribuyó a modificar visualmente la forma de su rostro fue la bichectomía.

Ivana confirmó a través de su canal de Mtmad que se había sometido a esta intervención a finales de 2019. El objetivo estético suele ser conseguir que el rostro parezca más afinado y que los pómulos y la línea mandibular ganen protagonismo.

La operación de pecho de Ivana Icardi

Otra de las intervenciones que Ivana Icardi nunca ha ocultado es su aumento de pecho. En este caso, la argentina ha explicado que no partía precisamente de un pecho pequeño. Su decisión no estuvo motivada por la ausencia de volumen, sino por una cuestión de proporciones.

La influencer consideraba que tenía una constitución ancha de hombros y sentía que aumentar el tamaño del pecho podía ayudarla a conseguir una figura que, desde su propia percepción, resultara más equilibrada. Al final, detrás de cada uno de estos cambios existe el mismo argumento, verse de la manera en la que ella quería verse. Y, por encima de opiniones externas, Ivana parece tener bastante claro que la última palabra sobre su imagen siempre será la suya.