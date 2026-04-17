Natalia Sette 17 ABR 2026 - 12:37h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra por fin el resultado de su operación y sus seguidores reaccionan

Ivana Icardi acude a su primer evento tras su remodelación corporal

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Ivana Icardi ha reaparecido en redes sociales para mostrar por primera vez el resultado de la remodelación corporal a la que se sometió hace dos meses. Después de recibir numerosas críticas cuando anunció su paso por quirófano, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido enseñar cómo evoluciona su cuerpo tras la intervención y compartir con sus seguidores el cambio que, según ella, decidió hacer para sentirse mejor consigo misma.

La hermana de Mauro Icardi fue muy cuestionada cuando explicó que recurriría a una operación estética para recuperar una silueta con la que volviera a sentirse cómoda. Muchos usuarios consideraron entonces que debía apostar por hábitos saludables en lugar de pasar por quirófano. Aun así, Ivana siguió adelante con su decisión y ahora ha querido responder enseñando los resultados.

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“Así va mi proceso”, ha escrito junto a un video donde muestra el antes y el después. En el ‘reel’ se la ve sonriente y orgullosa del resultado, con un conjunto ajustado de top y pantalón amarillo con el que resalta enormemente su nueva silueta. Ivana ha dejado claro que está muy satisfecha con el resultado.

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Además, la influencer ha compartido una reflexión sobre el cambio vivido en este tiempo. “Lo que pasó en dos meses cuando decidí apostar a un cambio”, ha señalado. Para la exconcursante de ‘GH DÚO’ no solo ha sido una transformación física, sino también de una decisión personal importante tras una etapa complicada marcada por el estrés y los malos hábitos.

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“¿Y qué me dicen de este conjunto? Con mi nueva silueta creo que me sienta muuy bien!”, ha escrito emocionada, recibiendo cientos de reacciones inmediatas por parte de sus seguidores. Como ya ocurrió cuando anunció la operación, las críticas no han tardado en aparecer. Algunos usuarios consideran que apenas se aprecia diferencia respecto a su imagen anterior.

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“Pero si es que te veía igual Ivanna. ¿Qué ha pasado?”, le ha comentado una seguidora. Otros han comparado su físico actual con etapas pasadas: “Pues yo te veía más delgada cuando estabas en Supervivientes, que no quiere decir que ahora no lo estés, estás guapísima”.

También ha habido mensajes mucho más directos. “Perdón pero no veo mucha diferencia” o “La estafaron, está igual”, son algunos de los comentarios que se repiten en la publicación. A pesar de ello, muchos fans también han salido en su defensa, halagando su nueva figura y asegurando que sí se le nota y que está guapísima.