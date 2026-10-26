Natalia Sette 26 OCT 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha compartido una tierna foto de su bebé que ha despertado las dudas sobre un posible embarazo

Estela Grande celebra un gran avance de uno de los mellizos

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Estela Grande continúa compartiendo sin filtros las anécdotas y sorpresas de su bimaternidad. Tras sincerarse con sus seguidores sobre los duros desvelos con sus mellizos , Luca y Liah, la exconcursante de 'GH VIP' ha compartido su preocupación por la posibilidad de estar de nuevo embarazada tras un extraño comportamiento de su bebé.

Todo comenzó cuando la influencer madrileña decidió publicar en sus redes sociales un recopilatorio de fotografías que resumían sus últimos días en familia. Sin embargo, una de las imágenes captó la atención inmediata de su comunidad virtual: en ella, uno de sus bebés aparecía realizando una llamativa postura corporal, colocando las manos y los pies apoyados firmemente en el suelo mientras bajaba la cabeza entre los brazos, formando una especie de triángulo invertido.

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La reacción de sus seguidoras no se hizo esperar y, en cuestión de minutos, la bandeja de mensajes privados se inundó de advertencias sobre el popular significado de esa curiosa posición. “En mi país significa que quiere un hermanito. Está pidiendo un hermanito”, o “La semana antes de enterarme de que estaba embarazada de mi segundo hijo, mi bebé empezó a hacer eso. Yo creía que era un mito pero en mi caso acertó”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

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Abrumada por la inmensa cantidad de comentarios similares que le llegaban sin parar, la pareja de Juan Iglesias no tardó en reaccionar con el humor que la caracterizan. “Tengo TANTOS MENSAJES ASÍ que tengo miedo”, comenzó confesando en sus ‘stories’ de Instagram al comprobar la insistencia de sus fans sobre un posible nuevo embarazo.

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La madrileña, que aún está adaptándose a las exigencias de criar a dos bebés al mismo tiempo, ha admitido la angustia que le produjo leer los mensajes: “Me decís que eso significa que quiere un hermano o que estoy embarazada. Tengo miedo. Os estoy leyendo a todas y estoy al borde del ataquito. Sois muuuuchas, estoy flipando”, ha puesto con sinceridad.

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Por si las coincidencias fueran pocas, poco después la propia creadora de contenido dio con un vídeo viral en las redes sociales que confirmaba la misma creencia. En la publicación se leía “si tu bebé hace esto”, mostrando a varios pequeños realizando exactamente la misma postura que su bebé, para concluir con un contundente “hazte un test de embarazo”.