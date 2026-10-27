Darío Linero sufre un robo y lo denuncia públicamente

Natalia Sette 27 OCT 2026 - 18:01h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' publica una imagen de cómo ha quedado su vehículo tras sufrir un robo

Darío Linero recibe el alta tras su operación de urgencia y lamenta las secuelas que sufre tras varios días ingresado

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Darío Linero sufre otro revés tras pasar varios días ingresado en el hospital por una complicación en una operación. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sufrido un robo y lo ha denunciado públicamente pidiendo ayuda a su comunidad de más de 100.000 seguidores.

El exnovio de Almudena Porras ha tenido que hacer frente a un desagradable suceso que ha terminado por colmar su paciencia y ha compartido una impactante imagen de cómo quedó el vehículo tras el robo. En la fotografía publicada se aprecia claramente la ventanilla trasera completamente destrozada a pedazos, situada concretamente en la calle Nereida de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera.

Visiblemente indignado por la situación, el andaluz ha querido volcar su frustración con un contundente mensaje. “Qué vergüenza de persona, ojalá la vida te devuelva esto”, ha escrito el creador de contenido acompañado de un emoticono de payaso, reflejando su absoluta repulsa ante la actitud del autor de los hechos.

Además de los importantes desperfectos ocasionados en el turismo, el ladrón aprovechó para sustraer objetos de valor del interior. “Se han llevado una mochila Louis Vuitton de mi amigo”, ha detallado en la misma publicación, adjuntando además una pequeña fotografía para que sus seguidores puedan identificar el accesorio de lujo.

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Darío ha querido apelar directamente a la solidaridad de su gran comunidad virtual para intentar esclarecer lo sucedido. “Se agradece cualquier tipo de información familia”, ha suplicado, confiando en que la colaboración ciudadana y la presión de las redes sociales sirvan de ayuda. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ espera que su amigo pueda recuperar su mochila.

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A pesar del cabreo por ver su coche destrozado, el creador de contenido solo ha tenido que lamentar daños materiales. Ahora queda esperar a que su coche vuelva estar en condiciones óptimas para volver a conducirlo.