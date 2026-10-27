Ferrán Torres y Sara Sampaio, grabados juntos de la mano entrando a un restaurante en París

Claudia Barraso 27 OCT 2026 - 19:48h.

Ferran Torres ha sido pillado entrando en un restaurante de París de la mano de la modelo Sara Sampaio

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Ferran Torres vuelve a acaparar todas las miradas y esta vez no por un logro en su carrera futbolística, sino por su supuesta relación con Sara Sampaio, la modelo portuguesa conocida por su trayectoria con Victoria’s Secret, después de que una fotografía compartida por ella en redes sociales hiciese saltar todas las alarmas.

La modelo fue vista en el Parque de los Príncipes durante el partido de la Champions League que enfrentó al Paris Saint-Germain con el Barcelona el pasado 20 de octubre. Lo rumores vienen de que han sido vistos entrando de la mano a un restaurante de París según ha confirmado el periodista Javi Hoyos.

Además, estos rumores se han solidificado cuando la modelo publicó una imagen que borró poco después en la que aparecía junto a un hombre que le daba un beso en la nariz y solo aparecía sus labios. Algunos usuarios rápidamente no tardaron en compararle con Ferran, aunque la imagen y la perspectiva no permitían identificar.

La imagen que confirmaría su relación

El periodista Javi Hoyos ha publicado un vídeo en redes sociales donde aparece Ferran Torres y Sara Sampaio. En la publicación aparece el comunicador explicando que las imágenes aportan un nuevo elemento a los rumores que habían surgido después de la historia Instagram de la modelo.

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“Aquí ya no vemos un story borrado de sara Sampaio en el que aparece la cara de un chico que no sabemos si es o no Ferran. Aquí directamente les vemos entrar de la mano en un restaurante de París”, dice el periodista en el vídeo.

Según confirma ‘Divinity’, Ferran Torres ha acaparado la prensa del corazón aunque siempre ha tratado de mantenerla al margen. Sin embargo, sus rumores han ido saliendo a la luz como cuando en 2021 comenzó una relación con Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, la historia de amor más sólida y duradera del futbolista hasta el momento.