Después de la gala, la pareja ha dejado ver en redes sociales su faceta más cotidiana, con un plan muy alejado del glamour de la alfombra roja

La familia de Lamine Yamal, protagonista en la gala del Balón de Oro: la foto del padre con Cucurella a la aparición de Keyne

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El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal fue galardonado este lunes con el Trofeo Kopa de la gala del Balón de Oro 2026, que se concede al mejor jugador de categoría Sub-21 y que conquistó por tercera edición consecutiva.

El teatro London Palladium, en Londres, acogió la noche más glamurosa del mundo del fútbol. La gala del Balón de Oro se celebró por primera vez en su historia fuera de París y alcanzó este año su 70.ª edición.

Hasta allí acudieron numerosos futbolistas junto a sus parejas, entre los que destacaron Lamine Yamal e Inés García, confirmando que su historia de amor está más que afianzada y protagonizando el posado en la alfombra roja más aplaudido de la noche.

El plan de la pareja tras la gala

Después de una noche marcada por la elegancia, los flashes y la emoción de una de las grandes citas del fútbol internacional, Lamine Yamal e Inés García han dejado ver una faceta mucho más cotidiana.

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Ha sido Inés quien ha mostrado a sus seguidores una imagen de una mesa llena de comida de McDonald's. En la fotografía se pueden ver varias cajas de hamburguesas, nuggets, alitas de pollo, patatas fritas y diferentes salsas, además de unas manos que parecen ser las del futbolista del FC Barcelona.

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Otro detalle que llama la atención es la hora que marca el teléfono móvil que aparece sobre la mesa, las 00:43, por lo que cenaron ya entrada la madrugada.

Además, la influencer, que acumula casi cinco millones de seguidores en Instagram, también publicó una fotografía junto al futbolista en la que él todavía aparece con la camisa negra que había lucido durante la ceremonia, mientras que ella ya viste un pijama. La imagen iba acompañada de un mensaje en inglés: "The one and only, this has only begun", que se puede traducir como "El único e inigualable, esto no ha hecho nada más que empezar".

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Los looks de la pareja y detalles del discurso de Yamal

Una escena muy diferente a la que ambos habían protagonizado unas horas antes en Londres. Para la ocasión la pareja lució looks coordinados. Mientras el futbolista del Barça sorprendió con un traje negro con pantalón de corte oversize, americana corta con botón dorado y una enorme flor rosa tridimensional en la solapa que ha desatado numerosos memes en redes sociales, su novia llevó un vestido negro de corte ajustado con hombreras marcadas del diseñador italiano Giuseppe di Morabito, que ha combinado con guantes largos y stilettos al tono.

Además, Yamal, consciente de que su nombre sonaba con fuerza para hacerse con el Balón de Oro 2026, (al que también estaba nominado, pero que finalmente se hizo con él Harry Kane), acudió a la ceremonia también acompañado de su padre Mounir Nasraoui -a pesar de los rumores de distanciamiento-, su madre Sheila Ebana, su hermano Keyne (4) -que lució traje negro y pajarita y se desenvolvió con soltura frente a las cámaras-, y su pandilla de amigos.

Durante la gala fue muy aplaudido su discurso al recoger su galardón, cuando se acordó de su compañero Pau Cubarsí y confesó que le hubiese gustado que fuese él el ganador: "Es un honor estar aquí y poder recibir este premio. Me hubiera gustado que aquí estuviera Cubarsí, mi compañero de equipo, porque creo que este premio tiene que ser para él, se lo merece; lleva tiempo dando un nivel increíble y ojalá se lo hubiera llevado él".

"Estoy muy feliz de seguir recibiendo estos premios. Se lo agradezco a mi club, a mi Selección, a todos. Tengo que seguir trabajando para poder conseguir títulos colectivos e individuales como este", añadió