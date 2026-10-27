Laura Matamoros le pide a Ibai Llanos participar en ‘La Velada del Año VII’ y enseña cómo boxea

Natalia Sette 27 OCT 2026 - 13:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' pide ayuda a sus seguidores para que convenzan a Ibai Llanos de que participe en la próxima 'Velada del Año'

Laura Matamoros explica lo que le ha ocurrido en la cara tras recibir duras críticas

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No es un secreto para nadie que a Laura Matamoros le encanta hacer deporte. Una de las cosas que ha probado es el boxeo y aunque hacía años que lo había dejado, ha decidido retomarlo. Y lo ha hecho con un propósito claro: asistir a ‘La Velada del Año VII’. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha enseñado los mensajes que le ha mandado al influencer y ha pedido ayuda a sus seguidores.

La influencer lleva años dedicándose en cuerpo y alma al deporte. Además de acudir al gimnasio regularmente, Laura ha hecho tenis, pilates, ‘running’ e incluso ‘kitesurf’. Lo que tenía por completo olvidado era el boxeo. “Hacía que no me ponía unos guantes … pues tres años por lo menos ... mal todo, pero tal vez si retome otra vez”, ha dicho con sinceridad.

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La creadora de contenido ha publicado varios videos donde se la ve entrenando con los guantes puestos. Lo que ha sorprendido a sus seguidores ha sido los mensajes que le ha mandado el famoso influencer Ibai Llanos. El joven organiza cada año un multitudinario evento llamado ‘La Velada del Años’, ya va por la sexta edición y pronto se celebrará la siguiente.

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Para ser que Laura lleva varios años intentando participar sin un resultado positivo. “Hoy me he despertado con ganas de pedírtelo OTRA VEZ”, ha escrito sobre uno de los videos en el que se puede ver también una captura de pantalla de los mensajes que le mandó a Ibai. En los mensajes se ve cómo la influencer le pide por favor que la deje participar en el próximo evento.

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“Vengaaaa ibaiiii meteme este añooooo por favor. Te prometo que lo voy a hacer bien”, les escribe sin recibir respuesta. Al ver que una vez más el youtuber ha pasado de ella, la exconcursante de ‘GH VIP 4’ le ha pedido ayuda a su comunidad virtual, que cuenta con más de 900.000 seguidores. “Ya sabemos que no me hace ni caso, así que ayudadme”, ha escrito divertida.

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En La Velada suelen participar personajes famosos del mundo de las redes sociales. Influencers, youtubers, twicheros… pero nunca personas dedicadas a la televisión y los realities. ¿Puede que sea Laura Matamoros la primera? Está claro que ella se muere de ganas y está preparándose para ello.