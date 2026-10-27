Melyssa Pinto sufre un contratiempo antes de un importante viaje de trabajo

Natalia Sette 27 OCT 2026 - 12:45h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se siencera con sus seguidores y cuenta el problema que ha tenido justo antes de viajar por trabajo

Melyssa Pinto se realiza un nuevo cambio de look: “Nueva temporada, nuevo pelo”

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Melyssa Pinto continúa compartiendo con total cercanía su día a día y los contratiempos que le ocurren. Tras sincerarse semanas atrás sobre su negativa a pasar por quirófano para someterse a tratamientos invasivos contra las marcas del acné, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a reaparecer ante su comunidad para contar lo que le ha pasado antes de un importante viaje de trabajo.

La influencer catalana acaba de aterrizar en España tras disfrutar de un viaje idílico por Tailandia junto a su pareja, el actor Mario Casas. Sin embargo, la vuelta a la rutina no está siendo del todo plácida debido al ‘jet lag’. La joven ha querido actualizar a sus seguidores sobre cómo está gestionando las primeras horas en casa.

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“Llevo despierta desde las 4:30 de la mañana, he hecho de todo”, ha confesado la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' en sus ‘stories’ de Instagram. Para aprovechar el insomnio provocado por el ‘jet lag', la creadora de contenido se ha puesto manos a la obra con las tareas pendientes: ha deshecho las maletas del viaje, ha limpiado la casa a fondo y ha sacado tiempo para entrenar.

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A pesar del cansancio, la joven tenía que prepararse para un compromiso profesional por el que va a estar dos días fuera de casa. “Me he lavado el pelo, no sé si ha sido una buena idea por el plan que tengo hoy, pero quería llegar guapa porque me voy a pasar dos días con una marca de ropa”, ha explicado entusiasmada.

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Sin embargo, los cambios hormonales se han puesto en su contra en el momento más inoportuno, desencadenando un pequeño contratiempo en su piel. “Justo en este momento que tengo este viaje y quiero tener la cara bien… me ha venido la regla”, ha desvelado la catalana con cierta frustración. Aunque está acostumbrada a tener brotes de acné, pues lleva años sufriéndolos, Melyssa lamenta que justo haya aparecido en este momento.

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El ciclo menstrual ha provocado la aparición repentina de tres granos en su cara, un imprevisto que la influencer ha intentado disimular con productos de maquillaje antes de poner rumbo a su viaje con la marca de ropa. “A ver si se me van rápido”, ha deseado con la esperanza de que su piel vuelva a la normalidad en los próximos días.