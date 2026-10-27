Claudia Barraso 27 OCT 2026 - 18:06h.

La actriz estadounidense perdió a su hijo Teddy de 14 años en un accidente aéreo

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La actriz estadounidense Susan Saint James, conocida por aparecer en series como ‘Kate y Allie y McMillan y esposa’ ha fallecido este pasado lunes tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas.

La revista ‘People’ ha confirmado esta información elogiando a Saint James, una de las actrices de Estados Unidos más reconocida en la televisión de la década de los años 80, y con una impresionante carrera que le ha permitido estar varias veces nominada a los premios Emmy, haciéndose incluso con alguno de ellos.

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Con los años, su aparición fue cada vez menor hasta un alejamiento notable en Hollywood tras acabar la famosa serie, pero su legado deja una imborrable huella en la historia de la televisión.

Algunos de los momentos más duros de su vida

El mismo medio ha recogido las primeras palabras de su familia, recordándola como una persona generosa, siempre dispuesta a ayudar a quienes más lo necesitan y en el mismo comunicado donde confirmaron su fallecimiento destacaron su capacidad para preocuparse y ponerse en la piel de los demás, diciendo que por ello y por muchas más cosas era muy querida entre sus amigos y familiares.

Su vida profesional fue acabándose tras la muerte temprana de su hijo Teddy en un accidente aéreo que tuvo lugar el 28 de noviembre en 2004, en el Colorado. El joven viajaba en un avión privado con su padre, un antiguo ejecutivo de la NBC y su hermano Charles. Su padre y su hermano lograron sobrevivir al desastre, pero tanto él como el piloto y una azafata fallecieron en el acto, según confirma el medio ’20 minutos’.