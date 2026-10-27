Celia Molina 27 OCT 2026 - 15:01h.

En uno de sus directos, Komanche dijo que no quería un funeral católico, donde todo el mundo estuviera "rezando y llorando" por él

Komanche pidió ayuda para cubrir una deuda de 5.000 dólares poco antes de su muerte: "Me han quitado mis patrocinios"

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Tras la repentina muerte de Komanche, cuya causa del deceso se ha quedado a la espera de la autopsia, sus seguidores están compartiendo muchos vídeos y publicaciones en las redes sociales que, ahora, han cobrado especial relevancia. Desde un mensaje en el que dijo que "las cosas, simplemente, no mejoran" hasta un vídeo en el que el propio streamer confiesa que tiene una deuda de 5.000 euros al haber "perdido patrocinios" por culpa de las acusaciones de acoso sexual que se hicieron contra él.

Una de ellas ocurrió hace unos años, cuando una menor le denunció por acoso sexual a través de Instagram, si bien después se demostrar que el perfil de la presunta víctima era falso y, por ello, desapareció de las redes. La otra, en el pasado mes de septiembre, cuando la influencer Fernanda Val le acusó de haberle pedido favores sexuales a cambio de una salida profesional en el streaming.

En uno de esos antiguos directos, Komanche, no sabemos si en broma o en serio, dejó también instrucciones sobre cómo debía ser su funeral, asegurando que le iba a pasar el clip a sus padres por si algún día se moría.

"No quiero un velorio católico ni gente llorando"

A la espera de "Este clip se los voy a pasar a mis papás. Si me llego a morir, ni se les ocurra que en mi velorio sea un velorio católico. A mí me cagan los velorios católicos donde llegan y la gente está rezando y está llorando. Que pongan full Bad Bunny y que no vayan a dar tamales, que den mi comida favorita: pizza, pueden dar Pizza Hut o Little Caesars", dijo en un directo.

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"Pongan una tele enorme y las películas de Harry Potter"

"Les voy a dejar un poquito de dinero para que compren Pizza Hut o Little Caesars, que no vayan a dar pizza de la siciliana. A los que fueron mis amigos en vida denles Pizza Hut, a los otros, Little Caesars. También pongan una televisión enorme transmitiendo los mejores capítulos de Naruto, Dragon Ball, las mejores películas de Harry Potter, los mejores momentos de Messi. El que me conoce se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo", concluyó el streamer.

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A la espera de que se haga pública la causa de la muerte (cuyo informe preliminar ha indicado que fue por un "probable ahorcamiento") el padre de Komanche le ha dedicado un sentido mensaje de despedida:

"Así te recordaré hijo, alegre, yo sé el gran ser humano que eras. A mucha gente le caías mal, pero para mí eras mi orgullo, no por lo conocido que eras si no por tu gran corazón. Sólo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecías, sin embargo fuiste fuerte, luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años. Que Dios te perdone tus pecados hijo (...) que Dios te reciba en su gloria", ha dicho en sus redes.