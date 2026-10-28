Lorena Romera 28 OCT 2026 - 14:10h.

La hija de Isabel Pantoja ha reaparecido en redes tras recorrer esta misma mañana el mismo trayecto que los trenes afectados

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 64 muertos y 50 heridos graves

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Un trágico accidente ferroviario ha conmocionado a todo el país a primera hora de este miércoles. Alrededor de las 08:54 horas, un tren Iryo y un AVE han colisionado en la estación de la localidad toledana de Urda. La dimensión del choque ha quedado reflejada con el paso de las horas, cuando el balance provisional de afectados ha alcanzado por el momento 68 muertos y 53 heridos graves, mientras las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano como causa del siniestro. Isa Pantoja, que esta mañana recorría el mismo corredor ferroviario, ha explicado cómo se encuentra tras recibir una oleada de mensajes por parte de sus seguidores.

Al conocerse la tragedia, las alarmas no han tardado en saltar entre los seguidores de la hija de Isabel Pantoja, ya que los trayectos de alta velocidad en esta dirección son un habitual en su día a día. Especialmente ahora, que acude semanalmente a plató como defensora de Asraf Beno, que concursa en 'Supervivientes All Stars'. Conscientes de sus constantes desplazamientos en tren, su comunidad no ha tardado en llenarle la bandeja de mensajes directos preguntándole si ha sido una de las afectadas por el accidente ferroviario.

Tal ha sido el aluvión de comentarios que ha recibido, que la hija de Isabel Pantoja ha reaparecido a través de sus stories para lanzar un mensaje de calma y confirmar que, afortunadamente, se encuentra perfectamente, aunque la noticia del accidente ferroviario la tiene todavía con el corazón en un puño.

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Según ha explicado, su tren con destino Jerez -que recorre la misma infraestructura que los vagones colisionados- ha salido de Madrid a las 07:05. "Estoy bien", ha aclarado la madre de Alberto Isla y el pequeño Cairo, que junto a estas palabras ha compartido una imagen desde el mismo tren. Consternada por la gravedad de la tragedia, la influencer no ha querido dejar pasar la oportunidad de enviar unas palabras de cariño a todos los afectados: "Qué tristeza tan grande lo ocurrido... Todo mi cariño, fuerza y apoyo a las víctimas y sus familias en estos momentos tan difíciles. ¡Dios mío! Mi corazón está con todos ellos".