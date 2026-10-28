Patri Pérez actualiza el estado del hemangioma de su hija Cala

Natalia Sette 28 OCT 2026 - 10:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lleva a su hija a la revisión con el dermatólogo y recibe noticias sobre el estado de su hemangioma

Bodas, broncas y reconciliaciones: los hitos de Lester Duque y Patri Pérez, que vuelven a casarse

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Patri Pérez y Lester Duque han recibido la mejor de las noticias respecto a la salud de su pequeña. Tras revelar que su hija Cala padecía un hemangioma infantil en el brazo , una marca vascular que provocó gran preocupación entre sus seguidores cuando apenas tenía seis meses, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido la esperada actualización médica sobre el estado de la piel de la bebé.

La influencer catalana ha reaparecido en sus ‘stories’ de Instagram para compartir su inmensa alegría tras acudir a una revisión médica decisiva que llevaba meses esperando. Visiblemente aliviada, la joven ha querido hacer partícipes a sus miles de seguidores del diagnóstico que le dio el especialista que atiende a la pequeña.

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“Hoy después de 7 meses de espera hemos tenido cita con el dermatólogo de la SS. El hemangioma de Cala ya está en fase de involución y nos ha dicho que le desaparecerá por completo”, ha comunicado entusiasmada la pareja de Lester Duque, celebrando la excelente noticia que han recibido en la consulta tras una larga etapa de incertidumbre.

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Para que su comunidad virtual viera el espectacular avance experimentado por la niña tras seguir el tratamiento con gel betabloqueante, Patri ha adjuntado una fotografía comparativa. En la imagen del pasado se aprecia una voluminosa y abultada marca de color rojo intenso que ocupaba gran parte del antebrazo de Cala, mientras que en la foto actual la lesión luce prácticamente plana, difuminada y reducida a una leve sombra rosada en la piel.

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Al comprobar con sus propios ojos el increíble cambio tras el tratamiento médico, la creadora de contenido no ha dudado en mostrar su felicidad y considerarlo un gran logro: “Muy heavy lo que le ha mejorado”.

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De esta manera, los papás de la pequeña dejan atrás meses de angustia sobre el hemangioma de su niña. Con la confirmación de que el hemangioma se encuentra en fase de remisión completa, Patri y Lester se quedan muy tranquilos, confiando en que en muy poco tiempo la manchita en el brazo de Cala desaparezca definitivamente.